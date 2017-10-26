欧盟27国代表开始内部讨论英退之后与英国的关系

路透布鲁塞尔10月25日 - 除英国以外的欧盟成员国周三开始准备工作，讨论英国退出后的过渡期问题以及双方未来的关系，未来一个月的系列会议旨在为欧盟领导人12月峰会拟定指导原则。

这是上周欧盟领导人会议后，欧盟余下27个成员国驻布鲁塞尔代表们首次开会。欧盟领导人上周明确，目前英国脱欧谈判尚未取得足够进展，还不能进入未来关系的讨论。

欧盟领导人表示，他们现在将开始为过渡期的谈判做准备，这样如果到12月下次峰会取得足够的进展，他们就做好了准备。

“这个过程现在就将开始，未来一个月...我们将连续开会”，一位参与会谈的欧盟官员并补充说，11月20日的部长级会议上也可能讨论这个问题。

“我们将为过渡期、双方未来的关系以及可能为12月欧洲理事会(European Council)会议提供的补充指导原则准备好我们的意见，”这位官员说。

多位官员表示，如果领导人认为脱欧问题已取得足够进展，我们的工作成果可能会在12月峰会的结论中体现。

英国脱欧事务大臣戴维斯周三表示，英国希望在2018年3月底前就退欧后过渡期的安排与欧盟拟定协议大纲。

欧盟官员称这是一个相当艰巨的目标，但如果英国表现出足够的诚意，或许也有可能达成。

“在第一季结束前完成的可能性并不高，但如果能够让英国参与其中，就可能办得到，”这名官员表示。

双方均预期过渡期大约有两年时间。欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)周二表示，这意味着维持现状，在此期间英国需继续依循欧盟法律与法院裁决。

欧盟官员表示，额外的两年过渡期，将为未来自由贸易协定谈判赢得时间，但对于将退欧协商延长至过渡期之后，以促使英国继续留在欧盟的想法，官员们则是浇了一盆冷水。

“我认为没有人预期现有的谈判期时间将延长，”这位欧盟官员称。

“我们已经围绕英国问题谈论了这么长时间。最初是与前英国首相卡梅伦，然后是他们的公投，现在则是这件事。我们必须在某个时点画下句点，”该官员还说。

巴尼尔说英国不能指望在退欧后有一个为它量身打造的贸易协议，并称既然英国已经排除依循挪威与欧盟关系的模式，那么其有可能参考加拿大与欧盟关系的模式。(完)