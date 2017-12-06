欧盟避税天堂黑名单澳门榜上有名 香港被列入观察“灰名单”

路透布鲁塞尔12月5日 - 欧盟各国财长周二采纳了一份被认为是避税天堂的黑名单，其中包括17个司法辖区。这个前所未有的举措意在反击全球避税行为，但官员们对于是否应该课征金融税没有共识。

虽然企业利用海外实体的架构很多是属于合法行为，但却可能隐藏不法活动。许多企业和富人使用境外避税计划被接二连三地披露出来之后，欧盟为了不鼓励企业这种做法，在2月开始对92个被视为可能的避税天堂的辖区进行审视。

欧盟国家财长们周二批准了一份黑名单，包括美属萨摩亚、巴林、巴巴多斯、格林纳达、关岛、韩国、澳门、马绍尔群岛、蒙古、纳米比亚、帕劳(帛琉)、巴拿马、圣卢西亚、萨摩亚、特立尼达和多巴哥、突尼斯、阿联酋。

欧盟文件称，韩国与欧盟之间有全面的自由贸易协议，被列名黑名单的理由是韩国具有“有害的优惠税制”；阿联酋则是因没有适用全球打击避税的最低标准而被列入黑名单。

“这份名单象征着具体的进展。它的存在等于向前迈出重大的一步。但由于这是第一份欧盟名单，因此在因应全球避税规模方面仍嫌不足，”欧盟执委会负责税务的执委莫斯可维西在会后表示。

此外，欧盟也对47个承诺改变税务规定，以遵守欧盟的透明度及合作标准的辖区，采行了另一份“灰名单”，或称“观察名单”。名单中包括瑞士、土耳其与香港。

官员表示，摩洛哥与维德角在最后时刻承诺进行税改后，已于深夜由黑名单中除名，移至观察名单。

这些名单将定期更新。

被列入黑名单的国家，其国际金融业务可能不会再被欧盟机构所采用，与这些国家相关的交易也将受到更严密的审查。(完)