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欧盟准备率先修法 调整对跨国网络企业课税方式
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2017年9月21日 / 早上7点22分 / 1 个月前

欧盟准备率先修法 调整对跨国网络企业课税方式

2 分钟阅读

路透布鲁塞尔9月20日 - 根据一份文件草案，欧盟执委会表明即使其他富国不会比照办理，欧盟仍应迳自推动修改针对数字化企业的税法。

欧盟意图对亚马逊(AMZN.O)及Facebook (FB.O)等跨国企业课征更多税赋，而这份文件即为其中的部份方案；这些巨头被指责在欧洲缴税太少，将获利都转移到了爱尔兰或卢森堡等低税率国家。

这份将于周四通过的文件草案指出，实体跨国企业在欧盟平均所缴纳的税负，为数字化同业所缴税额的两倍有余。

欧盟引述的数据显示，传统大型企业所支付的税率中值为23.2%，而数字化企业巨头所缴纳的税率不超过10.1%；当后者直接对客户进行销售，而非对企业销售的话，实质税率更低见8.9%。

稍早一位欧盟议员的报告称，在2013年和2015年之间，单是Facebook和谷歌，就可能让欧盟损失高达54亿欧元(65亿美元)的税收。

“公平的竞争环境是让所有企业能够创新、发展和成长的先决条件，”执委会表示。其并称，对数字经济活动课征更公平的赋税是迫在眉捷的需求。

执委会报告表示，部分是因为赋税不公，欧盟零售业营收2008年和2016年之间平均每年增幅只有1%；同期亚马逊之类的前五大线上零售商，每年平均增幅为32%。

**接下来的阶段**

路透见到的文件，将在9月29日的欧盟领袖峰会上提出，该峰会将讨论数字化议题。尽管一些小成员国之间意见分歧且抱持怀疑态度，欧盟28国料将在12月前对数字经济的课税达成一致。

执委会正在寻求全球富国达成折衷方案，以降低欧盟成员国的反对立场。成员国担心如果欧盟在这方面踽踽独行，恐怕会失去竞争力。

不过“由于国际上进展不够，欧盟方案应在单一市场内推进，”文件称，并表示无论全球进展如何，春季可能提交立法提案。

执委会称，解决扭曲的最好方法是重新考虑“常设机构”的说法，这样企业在某国没有实体设施，也可进行征税。

目前网络企业在一些国家获得大量收入，但常常可以免于纳税，因为在那里没有实体设施。

欧盟已在讨论调整企业税基的提案。执委会认为，这代表“解决这些关键问题的基础”，但需要欧盟成员国一致同意才能将计划变成法律。

报导称，为加快进展，执委会称可能考虑短期解决方案，可能包括法国提出的营业额“均衡”税，这项提案获得10个欧盟国家的支持。

不过执委会称，短期方案“有利有弊，还需要进一步研究”，并警告可能与欧盟自由贸易协定下国际化承诺和世界贸易组织(WTO)的双重征税条约、国家援助规则、基本自由相悖。(完)

编译 龚芳/戴素萍/王丽鑫；审校 高琦

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