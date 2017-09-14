欧盟自谷歌和Facebook损失的税收或达54亿欧元--报告

路透布鲁塞尔9月13日 - 根据负责企业税改革的欧盟议员的一份报告，欧盟国家在2013年-2015年间自谷歌(Google)和Facebook损失的税收，可能达54亿欧元。企业税改革可能令这些线上巨擘得缴纳较多税款。

路透看到的这份文件将于周四公布。而欧盟财长周五起将在爱沙尼亚首都塔林举行为期两天的会议，会中将讨论如何提高大型线上企业的税款。外界指责这些企业在欧洲缴纳的税款太少。

由欧盟社会主义者议员Paul Tang准备的这份报告指出，数码跨国企业“透过将所有营收安排导引至爱尔兰和卢森堡等低税率成员国，将整体纳税负担降至最低。”

该文件把重点放在社群网络Facebook (FB.O)和Alphabet旗下的搜寻引擎谷歌(GOOGL.O)，因这两家美国企业在欧盟的多数收入都登录在低税率的爱尔兰，如此一来，它们在欧盟所纳的税款，会远低于它们在世界上其他地方面临的纳税。

该文件称，谷歌在欧盟以外缴纳的税金最高相当于其营收的9%， 但在欧盟这个比例降至不到0.82%。

“Facebook在欧盟以外缴纳的税金在营收的占比介于28-34%之间，但其在欧盟却低到仅有0.03-0.10%，”该报告称。

该报告估计，这样的情况导致爱尔兰以外的欧盟国家在2013-2015年流失了51-54亿欧元的税入。

Tang计划引进一项修正案，一旦跨国线上公司在欧盟的“数字平台”年营收达到至少500万欧元时，就必须向平台所在的欧盟国家缴税。

现有规定要求网络企业仅在有实体驻点和纳税居留地的地方纳税，不管他们的利润来自哪里。

Tang的修正案与欧盟轮值主席国爱沙尼亚的提议类似，本周欧盟财长将讨论这一问题。

这份报告估计，按照法国的提议，如果欧盟国家决定对数字企业的营收而非获利征税，假设采用5%的税率，则2013年至2015年期间谷歌和Facebook能带来40亿欧元的税收。这项提议获得了德国、意大利和西班牙的支持。

那个措施也会迫使亚马逊(AMZN.O)缴税。该报告称，亚马逊在2013-2015年间因没有实现获利，基本上是免缴税。亚马逊欧盟纳税地在卢森堡。(完)