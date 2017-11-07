“天堂文件”曝光后 欧盟将加快讨论避税天堂黑名单

路透布鲁塞尔11月7日 - 多位官员表示，欧盟成员国周二将加快讨论避税天堂黑名单的计划，此前最新泄露的文件让全球各地富裕个人及机构的投资曝光。

这个主题将包含在欧盟财长月度会议的议程中；此前多家媒体报导引用“天堂文件”说法，该文件的内容大部份是由知名海外法律事务所Appleby所泄漏，内容涵盖许多财务文件。德国南德日报(Suddeutsche Zeitung)取得了这些文件，并将之与国际调查记者同盟(ICIJ)及部分媒体分享。路透并未自行加以查证。目前尚无法取得Appleby的评论。

这几个月来，欧盟国家推动在年底前就避税天堂列出黑名单达成协议。欧盟官员表示，新资料的出现促使欧盟加快讨论，但预料周二不会有最终决定。

欧盟已经讨论多个措施以查缉避税；去年ICIJ公布了“巴拿马文件”(Panama Papers)，当中记录了海外持仓及隐匿财富的幽暗世界。

欧盟执委会提出的措施，包括欧盟整体的避税天堂黑名单，将用于阻止在欧盟赚取的获利转移至免税或低税负国家。

目前欧盟各成员国都有一份税务合作程度较差地区的清单。欧盟国家之间对于避税天堂的定义有很大差距，有些国家则没有黑名单。

目前还没有关于制裁种类的细节，不过登上黑名单一事本身就可能拦阻个人及企业将资金放到这些地方。

欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西称，欧盟的黑名单应该要比经济合作暨发展组织(OECD)现有名单更有魄力。

OECD目前税务透明不合作名单上只有特里尼达(千里达)及托巴哥。

两名欧盟官员向路透表示，目前正与世界上部分地区持续对话，以确保他们遵守欧盟税务透明的准则。(完)