欧盟计划改变对科技巨头征税方法 税率最高为5%

路透布鲁塞尔2月26日 - 欧盟一份文件草案显示，欧盟执委会计划改变大型数字科技公司征税的计算方法，由按总部所在地营收计改为按用户所在地营收计，税费比例为1-5%。

这份提案旨在提高对亚马逊(AMZN.O)、谷歌(GOOGL.O)和Facebook(FB.O)等公司的税费。欧盟几个大经济体抱怨这些企业通过把在欧盟获利转至卢森堡和爱尔兰等低税国家以降低税费支出。路透看到这份提案内容。

该计划与法国提出的平衡税(equalisation tax)提议类似。法国这项提议获得了欧盟几个大型经济体的支持。然这可能面临小型经济体的反对，因它们担心自身对跨国企业的吸引力会因此降低。

欧盟文件称，这项征税政策应适用于全球营收超过7.5亿欧元(9.22亿美元)的企业，以及年度欧盟数字营收至少在1,000万欧元的企业。

这项提案在对外公布之前有可能变动，预计公布的时间是在3月下半月。一些关键的税率数据和门槛都被加上了括号，显示当局尚未敲定最终数据。

该文件举出一些公司为例称，谷歌等出售针对用户的线上广告的公司、以及Facebook、推特和Instagram等在互联网上提供广告空间的公司都将适用于新税规。

执委会说，亚马逊等数字大卖场、以及爱彼迎(Airbnb)和优步等共享经济巨头，也在该草案的适用范围之内。

诸如网飞(Netflix)的线上媒体和流媒体服务企业、以及线上博彩、云计算或信息技术(IT)服务公司，则可豁免这项税规。

该税将由用户所在的欧盟国家进行课征，而不是企业总部所在的国家，从而削减了低税率小国家的吸引力。(完)