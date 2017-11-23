欧盟期待特雷莎·梅访问为12月达成英国脱欧协议做好铺垫

路透布鲁塞尔11月23日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周五访问布鲁塞尔之际，欧盟方面的谈判代表将会仔细聆听她的讲话，以寻找迹象，看她是否准备冒着国内强烈反对的风险，提高给欧盟的条件，以便在12月就英国脱欧一事达成协议。

欧盟官员以及其它27个成员国的代表希望，在与欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)会晤的一周至10天时间里，特雷莎·梅能够在三个关键条件上有所行动，从而使欧盟能够在12月14-15日的会谈中开启英国脱欧谈判的新阶段。

这一希望有所增强，因英国媒体报导称，特雷莎·梅已获得内阁中强硬脱欧派的支持，可提高英国2019年3月脱离欧盟时需要支付的分手费金额。

欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)在周三会晤图斯克，以便为后者周五同特雷莎·梅的会晤做准备。外界原预计巴尼尔将在12月4日起当周与英国脱欧事务大臣戴维斯展开一轮正式谈判。

但欧盟官员表示，计划还没有确定。一位官员称，最早可能在下周举行一次高层会晤。

双方相信，已就英国和欧洲大陆境内的外籍居民权利范围问题接近达成一致，不过欧盟会特别关注如何促使英国接受欧盟的要求，让所有协议都透过欧盟法律体系来实施。(完)