综述：欧盟拒绝英国对未来贸易关系的要求 不给银行业特殊待遇

路透布鲁塞尔3月7日 - 欧盟周三发布的英国脱欧后双方自由贸易关系准则草案，与英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)上周提出的期望相差甚远，特别是对英国的金融行业而言。

2017年11月24日，比利时布鲁塞尔，英国首相特雷莎·梅与欧洲理事会主席图斯克会晤前摆放的欧盟旗帜和英国国旗。REUTERS/Christian Hartmann

路透看到的草案显示，欧盟希望与英国建立紧密的合作伙伴关系，但因英国自身希望退出欧盟单一市场和关税同盟，双方关系的深度将受到限制。

“因为英国脱离欧盟，双方将会分开，”欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)在记者会上表示，这与上周特雷莎·梅呼吁未来的贸易关系“尽可能没有摩擦”大相径庭。

在谈及英国脱欧后双方的第一个自贸协议时，图斯克称协议让”双边贸易比今天更为复杂且成本更高。”

图斯克并称，他理解特雷莎·梅推动英国成功脱欧的目标，但这不是欧盟的目标。

重要的是，欧盟表示，一谈到金融服务，英国的待遇将和任何其他第三国一样。英国极力希望把金融服务纳入未来的协议中。

金融服务占英国经济产值的逾10%，而且是其对欧盟唯一出现贸易顺差的领域，因此英国急欲维持目前银行在欧陆市场的准入待遇。

但该草案文本显示，未来英国金融业者只能”依据东道国规定”在欧盟营业，这反映出的情况是“英国将成为第三国，而欧盟和英国将不再共享共同的规范、监管、法令实施与司法制度架构。”

有迹象显示一些大型银行已对久拖的未来不确定性失去耐心，高盛(GS.N)已通知十几位驻英国的银行人员、销售和交易员工会在数周内搬迁至法兰克福。

这是银行开始对英退应变计划采取行动的首批具体迹象之一。

**有限准入**

英国财政大臣哈蒙德称欧盟提出的准则亮出了十分强硬的立场，任何老道的谈判者开场都会这样做。

虽然欧盟称不想惩罚英国，但其提出的贸易协议将再次给英国造成打击。欧盟最近概述了避免英国脱欧后爱尔兰设定边界的应急计划，英国称其将破坏英国的宪法主权。

英国银行业者失去”护照通行权”后，伦敦能够期待的最佳选择是监管对等安排。在这种情况下，即使英国的金融规则并非与欧盟完全一致，如果欧盟认为那些规则也可以达到相同的目标，英国的银行就能获得更多的欧盟市场准入。

但哈蒙德表示，欧盟的第三国监管对等机制完全不够，批评该机制仅给予零散的准入，并且有可能在很短时间内撤销。

他说，更好的解决方案是相互认可和互惠性的对等，并设定合理的撤销通知期。

他还认为，英国和欧盟可就金融服务业达成比欧盟与加拿大协议好很多的协议。加拿大金融企业如果想在欧盟开展业务，就必须在欧盟内部设立一个存在并遵守其监管规定。

欧盟准则草案将于3月末由欧盟27国领导人批准。

“此类协议不能提供与成员国身份一样的好处，不能等同于参与单一市场或其中一部份，”草案内容显示。

图斯克称，服务业会被涵盖在同英国的未来安排中，但强调”没有哪个成员国可以自由选择其喜欢的那些单一市场部门...同样的道理，对于非成员国来说，采取挑挑拣拣的方式是不可能的。”(完)