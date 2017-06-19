英国和欧盟周一在布鲁塞尔启动英退欧谈判

路透布鲁塞尔6月19日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯周一在布鲁塞尔开始与欧盟进行退欧谈判。谈判将确定英国退出欧盟的条件，并决定未来几代英国人与欧洲大陆的关系。

目前距离英国去年6月23日公投意外决定退出欧盟已将近一年，距离英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)宣布两年退欧倒计时开始也过去了近三个月，但对于未来，几乎没有什么是明确的。

甚至连特雷莎·梅自身的政治前途也存疑。在10天前举行的英国大选中，特雷莎·梅所在保守党失去了在议会的多数席位优势。

戴维斯将于0900GMT在欧盟执委会总部大厦与欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)会面。英国和欧盟的谈判团队将进行七个小时的谈判，随后戴维斯和巴尼尔将举行联合记者会。

两方官员均淡化对一天谈判能取得结果的预期。欧盟外交人士希望这一初次会面以及周四和周五的领导人峰会能在双方之前的尖锐交锋后帮助改善气氛。特雷莎·梅将出席周四和周五的峰会，但不会和欧盟领导谈判。

“现在，艰苦的工作已开始，”戴维斯说，他希望能达成一项对双方都有利的协议

“谈判有时会比较艰难，但我们会以建设性方式来应对。”(完)