欧盟希望很快达成英国退欧过渡协议 但贸易协定料耗时冗长

路透布鲁塞尔12月8日 - 欧盟官员周五称，担忧英国退欧的企业在新年初应感到安心，英国在不到16个月后脱离欧盟之后，未来几年的情况基本不会有变化。

不过，伦敦方面想要的全面自贸协议将要多花很长时间来协商。谈判直到2018年稍晚才会启动，并且在英国退欧之前最多只会达成意向“政治宣言”而已。针对实际贸易协议的全面谈判直到2019年3月之后才会展开，不过布鲁塞尔方面希望到过渡期于2021年初结束时，能有一项协议就绪。

根据持路透见到的英国首相特雷莎·梅与欧盟就分手条款达成的临时协议草案，欧盟领导人下周五应同意开始就为期两年左右的过渡期展开协商。

“我们在进入新年后可能很快顺利开展这些事务，”一位欧盟高层官员说，并指出双方已经就过渡期表达出十分相似的看法。

这项谈判指导原则草案与今年4月欧盟其他27国达成的协议一致，即英国在过渡期间将基本上受所有欧盟法规约束，但不能参与这些规章的决策。这样一来企业将赢得更多调整时间，不过2021年之后的局势仍不明朗。

摩根资产管理首席市场策略师Karen Ward说，“消除过渡协议相关不确定性，让欧盟和英国的企业都大大松了一口气，因为供应链方面的整合度很高。”

欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔周五重申，英国与欧盟未来的关系可能类似去年欧盟与加拿大的自贸协议。

他说，这主要是因为特雷莎·梅已经排除了留在欧盟单一市场和关税同盟的可能，也不想要欧盟的自由移民，不接受欧盟法庭监管。“那么还剩下什么呢？”巴尼尔问。“只剩一件了，那就是加拿大模式的自贸协议。”(完)