2009-2020年欧美对银行不当行为罚款将逾4000亿美元-报告

路透香港9月27日 - 周三的一份研究报告指出，美国和欧洲监管机构自2009年以来以针对银行业违反洗钱防治规定等不当行为开罚3,420亿美元，到了2020年罚款金额可能超过4,000亿美元。

Quinlan and Associates指出，2008年金融危机之前美国抵押贷款市场不当行为的官司还有多个尚未了结，新一轮对违反防制洗钱规定的业者的罚款，将导致未来数年的罚款金额大增。新一轮违反防制洗钱法的开罚对象多为区域性银行。

这家位于香港的金融服务谘询机构估计，自2008年金融危机以来，全球前50大银行因为减记、交易亏损、罚款、及合规成本增加等因素而抹消的获利高达8,500亿美元。

Quinlan and Associates执行长Benjamin Quinlan表示，新的监管机构罚款将是针对区域性银行，其中包括一些中国银行业者，这些业者在提升投资产品合规程度以打击洗钱方面落后于全球同业。

在区域性银行业者中，澳洲联邦银行(CBA)(CBA.AX)目前正苦于应付系统性违反洗钱防治规定及反恐融资法的指控，这可能导致该行遭遇数以10亿美元起算的罚款。

西班牙高等法院本月表示，针对中国工商银行(ICBC)马德里分支的洗钱调查案中，刑事责任追究将扩大到工行的欧洲总部--ICBC卢森堡。

“尽管银行业迄今已收到大规模罚单，但我们认为这种血洗还远未结束，”报告表示，并称银行业者尚未推进相应文化改革来应对不当行为。

2012年一些大型国际银行遭受巨额罚款，加之银行业发起一系列倡议来提升合规性，客户身份识别(KYC)及反洗钱(AML)程序成为全球关注的焦点。

根据猎头公司Barclay Simpson的分析，主要国际银行目前每年在金融犯罪合规方面斥资9亿至13亿美元。

“...鉴于全球对于恐怖主义的持续担忧，我们预计尤其是反洗钱仍将是一个关键的执行优先事项。”(完)