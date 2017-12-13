FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
欧盟、美国和日本立场一致 承诺联手对抗扭曲市场的行为
频道
专题
热点聚焦：比特币爆红暴露加密货币市场脆弱性
比特币
热点聚焦：比特币爆红暴露加密货币市场脆弱性
中国11月工业及投资继续小幅回落 经济稳中趋缓特征将延至明年
中国财经
中国11月工业及投资继续小幅回落 经济稳中趋缓特征将延至明年
WTO会议无果而终 美国横加指责且一些成员国投否决票
国际财经
WTO会议无果而终 美国横加指责且一些成员国投否决票
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
December 13, 2017 / 1:23 AM / 2 days ago

欧盟、美国和日本立场一致 承诺联手对抗扭曲市场的行为

1 分钟阅读

路透布宜诺斯艾利斯12月12日 - 美国、欧盟和日本周二承诺，联手对抗扭曲市场的贸易做法和政策，认为这助燃了产能过剩，并提到中国经济体系的几个关键特征。

他们在联合声明中称，将在世界贸易组织(WTO)和其他跨国组织层面展开合作，以消除补贴、国有企业、“被迫”转让技术和本土成分要求(local content requirements)造成的不公平竞争环境。声明没有点名中国和其他国家。

围绕特朗普“美国优先”贸易政策的分歧意见，以及美国在两名WTO法官的任命上从中作梗，主导了WTO会议，在这样的背景下三方能统一立场实属罕见。

这反映了主要工业国对中国的贸易行为愈发受挫，且担心其他发展中国家也会追随中国的做法。

声明表示，保护主义行为“引起人们的严重关切，关系到国际贸易的正常运转、创新技术的产生以及全球经济的持续成长”。

欧盟贸易执委玛姆斯托姆表示，中国对铝和钢铁等产业提供补贴，致使本国产品大量涌入国际市场，“非常、非常严重地”损害了欧洲工人的利益。

“我们认为中国要负最大的责任，这已经不是什么秘密，但除此之外还有其它国家，”玛姆斯托姆在出席一个商业论坛活动的间隙对记者表示。

与此同时中国也呼吁各成员国“携起手来”扞卫WTO原则，在保护主义日益抬头的情况下维护全球化。(完)

编译 李爽/郑茵 审校 戴素萍/李婷仪

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below