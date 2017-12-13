欧盟、美国和日本立场一致 承诺联手对抗扭曲市场的行为

路透布宜诺斯艾利斯12月12日 - 美国、欧盟和日本周二承诺，联手对抗扭曲市场的贸易做法和政策，认为这助燃了产能过剩，并提到中国经济体系的几个关键特征。

他们在联合声明中称，将在世界贸易组织(WTO)和其他跨国组织层面展开合作，以消除补贴、国有企业、“被迫”转让技术和本土成分要求(local content requirements)造成的不公平竞争环境。声明没有点名中国和其他国家。

围绕特朗普“美国优先”贸易政策的分歧意见，以及美国在两名WTO法官的任命上从中作梗，主导了WTO会议，在这样的背景下三方能统一立场实属罕见。

这反映了主要工业国对中国的贸易行为愈发受挫，且担心其他发展中国家也会追随中国的做法。

声明表示，保护主义行为“引起人们的严重关切，关系到国际贸易的正常运转、创新技术的产生以及全球经济的持续成长”。

欧盟贸易执委玛姆斯托姆表示，中国对铝和钢铁等产业提供补贴，致使本国产品大量涌入国际市场，“非常、非常严重地”损害了欧洲工人的利益。

“我们认为中国要负最大的责任，这已经不是什么秘密，但除此之外还有其它国家，”玛姆斯托姆在出席一个商业论坛活动的间隙对记者表示。

与此同时中国也呼吁各成员国“携起手来”扞卫WTO原则，在保护主义日益抬头的情况下维护全球化。(完)