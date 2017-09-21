欧盟提议在英国退欧后扩大其对金融业的掌控

路透布鲁塞尔9月20日 - 欧盟执委会周三提议，自各国移转一些监管金融业的权力，以扩大欧盟对该行业的掌控。目前欧盟在为其主要金融中心--伦敦退欧做好准备。

该提议是更全面的长期计划中的一部分，这可能导致欧洲金融业的共同监管，并大大扩大欧盟监管机构对在欧盟营运的外国企业的影响力。

“我们提议的是一个循序渐进作法，”欧盟执委会副主席东布洛夫斯基表示。

他并称，此举比较有挑战但很实际。“最终我们可望达成一个单一的欧洲资本市场监管者，”他在布鲁塞尔举行的记者会上表示。该执委会的提议需要欧盟成员国和议员们的支持。

欧盟国家通常不愿放弃监管权，但长达10年的金融危机促成了一些重大改变，比如欧洲央行拥有了对欧元区最大银行的监督权。

英国公投决定退欧，使得强化欧盟对资本市场的监管变得更加紧迫。英国退欧会使欧盟失去伦敦这个主要金融中心。

“由于英国退欧，欧洲的金融业正在发生变化，”东布洛夫斯基称。他还补充说，这令集中监管以避免所谓“监管套利”的必要性增强。“监管套利”指的是欧盟国家用合法的好处，去吸引来自英国的企业。

**市场准入**

欧盟执委会还提议，当获准在欧盟运营业务的外国金融企业所在国家的法律制度被认为等同于欧盟规定时，要进一步加强欧盟对这些企业的监管权力。

此举料将对英退后位于英国的金融企业产生影响，因为他们可能受到更严格的监管，面临更大的突然失去欧盟市场准入的风险。

按照该提议，在欧洲各行各业中，可能立即受到欧盟直接监管的将是那些关键的金融指标，譬如欧元银行间拆放利率(Euribor)。该利率被用来对数以十亿欧元计的衍生品进行定价，还被一些国家用来确定抵押贷款利率。

保险商在设计内部模型计算风险时，也将受到欧盟监管机构更严格的监管。

包括风投和长期投资基金在内、获准在欧盟范围出售的受规管基金，也将直接归欧洲证券和市场管理局(ESMA)监管。ESMA监管任务将扩大。

欧盟执委会不再提议合并其他两个欧盟金融监管机构--欧洲银行业管理局(EBA)和欧洲保险和职业养老金管理局(EIOPA)。

执委会之前曾有此建议，因为EBA会在英退后离开伦敦，但遭到欧盟成员国反对。

ESMA也将被授予直接监测市场交易数据的权力。(完)