投资焦点：欧元涨势灿烂 但很可能风云突变

路透伦敦7月28日 - 欧元是今年在兑美元方面表现最好的主要货币，但利率优势正在萎缩以及欧元多仓规模庞大，都使得欧元更加可能出现回调。

周四欧元/美元触及2015年1月以来的最高点1.1777，影响因素有很多。

其中最主要的是欧洲央行很快会开始缩减购债刺激的传言越来越多，以及美元指数跌至13个月低点。

上半年欧洲多国选举尘埃落定之后，政治面平静下来，以及欧元区经济数据好转，也有利于欧元。本周希腊三年来的首次公债发售获得成功，说明投资者对欧元抱有信心。

欧洲央行总裁德拉吉6月在葡萄牙辛特拉的讲话，给欧元带来最大的助力。很多人认为德拉吉的讲话意味着欧洲央行接近结束购债计划。欧元兑美元也随之上涨近5%。

“似乎是市场几乎对欧洲央行尽快收紧政策迫不及待了，却没有考虑到(欧元)当前的升速，”瑞士宝盛集团驻法兰克福首席汇市策略师David Kohl表示，“他们可能会有些失望。”

2017年迄今欧元兑美元已经累计上涨近11%。同时，根据商品期货交易委员会(CFTC)数据，欧元多仓升至六年最高。

现在一些分析师表示，欧元的涨势过大、过快了。

“在欧元升值方面，外汇市场有些超前了，”RBC Capital Markets驻伦敦的10国集团(G10)汇市策略主管Adam Cole表示。他建议卖出欧元兑澳元等货币。

欧元的突然下跌将对股市和债市的投资流向有影响，汇率上涨提升了市场的回报。

据摩根士丹利策略师，今年第二季欧元涨势的一大推手便是无对冲股市资金的流动，欧元的任何疲势将引发资金外逃，尤其正值欧洲股票表现要逊于美国的股票。

债市发出的预警信号最强。欧元区低评级国家的债券收益率溢价大幅缩水，接近两年低点。这降低了投资者借入瑞郎等低收益货币买入欧元债券所获得的回报。

同样令人担忧的是，美德公债利差扩大，且若美元企稳，买入美债对欧洲机构投资者而言就更具吸引力。

两年期美债收益率较德国公债高出203个基点，接近逾一个月来最高，10年期美德公债利差报177个基点，为两周来最阔。

“如果这样的溢价继续保持有利美国的趋势，那么美元可能获得更好的动能，”Brown Brothers Harriman外汇策略全球主管Marc Chandler称。

**警示信号**

欧元目前也正在逼近可促成投资决定的关键技术阻力位。

欧元徘徊在1.17美元左右，从月线图看，这是2008-2017年波动区间1.6040-1.0340美元的23.6%回档位。

该水位上方则是1.20美元的重要心理关口，欧元上次交投在该水平是在2015年1月。

其它一些指标显示欧元尚未被超买，但欧元衍生品市场却在发出警示信号。

根据路透数据，欧元风险逆转指标目前处于逾七年来的最高位，乃说明仓位正在变得过高的信号。风险逆转指标是衡量未来三个月和一年期货币期权市场投资者信心的指标。

此前已有先例。前美联储主席伯南克在2013年5月暗示，已经到了停止向美国经济挹注资金的时候。他的话导致了一场“退出恐慌(taper tantrum)”，美元指数到9月下跌超过3%，之后伯南克推迟缩减购债。

以这个标准衡量，欧元的表现已经比美元要好了。

并非所有人都认为欧元会下跌。从贸易加权角度来看，欧元与长期平均水准相比仍有些被低估，欧元区的经济前景也依旧光明。

在Fidelity International的跨资产基金经理Kevin O'Nolan看来，“今年改变欧元命运的关键因素是政治。”

他看好欧元，认为可以买入欧元，尤其是买欧元/卖韩元。

欧元仓位及欧元走势图表： reut.rs/2eMAa3L

欧元/美元技术位： reut.rs/2h5BI9D

欧元债券： tmsnrt.rs/2hfmxed (完)