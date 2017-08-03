调查：欧元兑美元今年料收高 欧洲央行政策是关键影响因素

路透8月3日 - 一项路透调查显示，欧元兑美元料将以上涨为2017年度做收，欧元风险偏向上行，受有关欧洲央行将开始撤回刺激措施的预期推动。

过去三年欧元兑美元下跌了近25%，而今年迄今则累计上升逾12%，成为主要货币中表现最佳的币种。

2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

尽管这项对60位外汇策略师进行的调查显示，从周三起的未来一年欧元将稍稍走弱，但年末的水平料仍会高于年初。

一个月后欧元兑美元料报1.16，六个月后料为1.15，一年后料保持住这个水平。2016年末欧元兑美元报在1.05左右。

8月调查的预估中值，是2015年1月来最高的，当时欧洲央行宣布启动月度债券购买计划，并且也正值美联储本轮加息周期首次上调利率不久。

不过当下外界广泛预计欧洲央行将削减量化宽松措施，加上对美联储能否在今年再度加息的疑虑增加，由此欧元兑美元料将保持强势。

“我们原来就预期欧元的表现会较好，现在肯定已经超越了我们的预期。投资轮动回到欧元，以及关于欧洲央行将缩减刺激的预期，无疑是一大因素，”荷兰合作银行的资深外汇策略师Jane Foley表示。

“在发出可以左右欧元/美元走势的信号方面，现在主要看欧洲央行了。”

在回答了一个额外问题的策略师中，超过四分之三表示，与关于美联储再加息一次的预期发生变化相比，关于欧洲央行政策的预期发生改变，将会在2017年剩余时间对欧元产生更大影响。

“明确转向(欧洲央行)‘缩减’，可能会比美联储行动注水的影响更大，因为鸽派倾向也可能蔓延至其他央行，”瑞穗银行的分析师Vishnu Varathan表示。

56名回答了另一个额外问题的策略师中，42人表示，其欧元预测面临的风险更偏向于欧元实际表现更为强劲。

对于欧元/美元将跌至平价或更低的预测，已经在最近的调查中消失不见。

今年欧元区经济增长良好，表现优于英国和美国等贸易伙伴国，欧元因而受到提振。

美国不仅经济数据低迷，并且华府政治上不团结，以及外界对总统特朗普减税的预期消退，都严重打压了美元。

据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的最新数据，外汇投机客削减对美元的多头押注，7月美元在逾一年来以来首次出现净空仓。

目前美元的多头仓位非常少。

若美联储如其所言在“相对短期内”开始缩表，那么美元应将受益，但如果美联储今年稍后未能跟进升息，那么美元将进一步承压。

由于金融市场反应美联储在12月会议上升息机率不到50%，美元进一步跌势可能将受限。

意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO)分析师Asmara Jamaleh称，“如果美联储今年确实不再升息，那么欧元升值幅度将高于我们目前预期。”(完)