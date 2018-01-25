焦点：面对欧元急升 德拉吉在货币政策上不得不谨言慎行

路透法兰克福1月25日 - 欧元区经济或许正在呼啸前行，但欧元迅速升值可能让欧洲央行总裁德拉吉给那些认为央行正在向升息迅速靠拢的观点泼上一盆凉水。

预计在周四的央行管理委员会会议上，德拉吉将暂时维持2万亿欧元的资产购买计划不变，并承认欧洲经济成长之强劲大大出人意料。

决策者们面前真正棘手的问题在于如何应对欧元升值。欧元兑美元急剧上扬可能打压通胀，并可能让央行几年来史无前例刺激政策的成果化为泡影。

这将是一个微妙的平衡：欧元自12月以来升值5%，令通胀不能像央行希望的那样攀升；然而经济迅速成长以及购债计划有望在今年稍晚结束，却又为货币升值提供了一些理由。

分析师表示，德拉吉希望所有选项都维持在台面上，他有可能会设法阻止欧元进一步走强，让市场处于观望等待状态直到决策者准备好公布缩减刺激的蓝图。

欧洲央行在过去三年来买进逾2万亿欧元的债券，几乎能一手压低欧元区借款成本以刺激经济成长并拉抬物价。市场如今预期在今年最后一季终将结束该备受争议的资产购买计划。

但有关欧洲央行收紧政策的预期正给欧元带来压力，并引发市场押注最快会在12月升息，此举就连最鹰派的决策者都认为为时尚早。

通胀也是多年来未能升向欧洲央行约2%的目标，因此德拉吉几乎禁不起汇率的大幅摆荡。

“我们认为欧洲央行总裁德拉吉的优先要务将是口头打压外界对提早升息的预期以及升值的欧元，”荷兰银行在给客户的研究报告中表示。“我们认为基础通胀迟滞的前景预示欧洲央行在升息上将慢慢来。”

欧洲央行将于1245 GMT公布利率决议，德拉吉于1330 GMT举行记者会。

**弱势美元构成风险？**

在美国财长努钦(Steven Mnuchin)周三对弱势美元表示欢迎后，似乎有理由担心汇率波动。

努钦在瑞士达沃斯的记者会上表示，“显然美元贬值对我们有利，因这关系到贸易和机遇。”

尽管目前欧元涨势对通胀只有些微影响，但令人担忧的是欧元区二线较弱经济体将受到较大影响，这给近期才重新开始的经济融合进程带来风险。

作为暂时维持政策现状的策略的组成部分，德拉吉也可能保持政策指引不变，仍然承诺继续购买资产直到通胀持续复苏，尽管周四可能就会开始准备调整措辞。

决策者在12月的政策会议中宣称，政策指引应于2018年“初期”予以调整，从声明文本中删除单独强调资产购买的措辞，提高利率在政策宽松中的作用。

“我们预计前瞻性指引在3月和6月会有改变，以使市场为10月起退出量化宽松做准备，”摩根士丹利的Daniele Antonucci称。

“我们预期2019年3月会首将存款利率上调15个基点至负0.25%，欧洲央行会在接近今年底时释出信号，”他补充道。

但即便通常极为谨慎的德拉吉，都不太可能浇灭市场对欧洲央行在9月购债计划到期后就会结束购债的预期。

鉴于制造、贸易和就业数据均指向欧元区经济势头正盛，已多次上修的经济增长预测看来仍然太过悲观。

欧元区的闲置产能即将告罄，立场较偏鹰派的决策者已提出，对经济已经一连五年增长的欧元区来说，欧洲央行在撤走刺激举措方面，恐怕落后于形势。

“欧元区经济形势正让人们普遍跌破眼镜，”摩根大通经济分析师Greg Fuzesi说。“虽然目前外界普遍承认欧元区增长强劲，但强劲的程度仍大大被低估了。”(完)