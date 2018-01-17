德法经济学家呼吁改革欧元区 创建共同“安全资产”

路透柏林1月17日 - 多名法国及德国重量级经济学家周三加入有关加强欧元区抵御危机能力的论战，呼吁制定新的财政规定，并创造一个虚拟的欧元区“安全资产”。

这些提议是为了调和德国与法国立场的落差；在德法两国试图为欧盟改革进程注入新动能之际，德国要求加强财政纪律，法国则坚持强化共同分摊风险。

欧元集团新任主席森特诺(Mario Centeno)周三访问柏林，与德国代理财政部长阿尔特迈尔(Peter Altmaier)进行会谈，会中也将讨论如何改善欧元区治理。

来自法国及德国的14位经济学家，在长达33页的改革报告中呼吁整顿欧元区财政规定、设立一个独立的财政监管机构、成立一个欧元区联合基金、以及创造一个新的欧元区虚拟“安全资产”，为投资人在主权债券之外提供另一个选择。

这个安全资产实质上将等于是根据各主权体权重而产生的衍生性商品。

“落实这些改革措施将彻底改变欧元区，大幅改善欧元区金融稳定性、政治凝聚力、以及为欧元区公民实现幸福繁荣的潜力，在此同时也能处理成员国的优先要务与疑虑，”联名的经济学家指出。

这些经济学家希望能够以支出规定及长期减债目标取代当前的财政规定，后者关注点放在结构性赤字以及3%上限。

他们表示，“这类型的规定比起现有规定更不容易出错，同时稳定经济周期的效果也比较好，因无须靠支出的变动抵销岁入的周期性变化。”

他们建议成立国家级监管机构来监督新财政规定的执行力度，而这些监管机构将由一独立的欧元区机构来监督。

欧元区共同债券的构想，可能遭到德国总理梅克尔所属保守阵营的排拒，他们对于为了扩大分摊风险而创造新的工具持怀疑态度。

但经济学家们坚称，推行这类资产与实施监管限制主权风险集中并行，将有助于“顺利摆脱过度集中本国公债”。(完)