欧元区国家经济趋同进程可能正在恢复--ECB研究

路透法兰克福12月1日 - 欧洲央行(ECB)周五公布的一项研究显示，欧元区较富和较穷经济体之间的趋同进程似乎正在恢复，但收入差距依然巨大，而且欧元并未成为降低不平等程度的催化剂。

欧元区的成员身份被认为是经济的助推器，可以稳住信心、吸引投资来推动经济增长，使地中海和中欧国家能够赶上来。

“然而，令人吃惊的是，在早期采用欧元的国家之间几乎没有什么趋同，尽管它们的人均GDP存在差异，”这篇研究表示。它并不一定代表欧洲央行的意见。

“与最初的预期不同的是，欧元的问世并没有充当更快速的真正趋同的催化剂，相反，1999-2016年期间几乎没发生什么趋同。”

意大利的相对表现最差，即便是在西班牙，收入差距也没有缩小。早期的成果都被债务危机抹杀。

该研究的结论是，欧元自身既没有促进也没有阻碍趋同，但在南欧，欧元很可能掩盖了在其之前就存在的一些问题。

研究称，生产率增长低迷、机构治理薄弱、投资使用率低，都更有可能是产生分歧、而非欧元稳固的原因。

但改革的努力、以及欧元区经济近期的上行或许正在妨碍这一进程，尽管要断定这种变化是周期性的亦或是更偏结构性，还为时过早。

尤其是爱尔兰和西班牙，这两个国家或许再一次缩小了收入差距，而诸多其它国家目前至少也不再落后了。

研究得出，前共产主义国家的表现也相对不错。立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚和非欧元区国家罗马尼亚已实现了最大程度的趋同。(完)