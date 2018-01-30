2017年欧元区经济扩张速度为10年来最快 1月信心小幅回落

路透布鲁塞尔1月30日 - 周二公布的初值数据显示，2017年欧元区经济扩张速度为10年来最快，2018年初的信心仍处于高位，尽管自17年高位小幅回落，这表明今年开局强劲。

欧盟统计局估算，2017年第四季欧元区国内生产总值(GDP)较上季成长0.6%，符合路透调查分析师的预期，GDP较上年同期则增长2.7%。

欧盟统计局表示，2017年全年欧元区GDP成长2.5%，为2007年增加3.0%以来最快增速。

“看来欧元区经济持续火力全开。投资尚未完全自危机中恢复，但在去年一直对经济增长做出必要的贡献，”荷兰安智银行(ING)分析师Bert Colijn表示。

“然2018年一大问题在于欧元升值是否会抵销了外需改善的作用。第四季的高成长意谓着为2018年带来很有利的递延效应。我们预期欧元区今年GDP成长率将为2.4%。”

欧盟统计局并将第三季成长数据上修为较前季增长0.7%，先前公布的数字为增加0.6%，同比增幅则从2.6%上修至2.8%。

另外，欧盟执委会数据显示，欧元区1月经济信心小幅降至114.7，12月时创下17年高位115.1。

这是因为零售贸易业的信心从12月的6.0降至5.0，服务业信心则从18.0降至16.7。

不过工业部门的乐观持稳于12月的新高8.8，消费者信心从12月的0.5升至1.3，暗示2018年底的乐观趋势仍延续下来。

Colijn表示，“这证实了我们的看法，即尽管需要注意前景的下档风险，但今年开局强劲。”(完)