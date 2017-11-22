分析：欧元区经济大放异彩 是脱胎换骨还是镜花水月？

撰稿 Jeremy Gaunt

2017年11月14日，图为50欧元面值的多枚欧元纸币。REUTERS/Benoit Tessier

路透伦敦11月22日 - 当2017年于下个月划下句点时，全球经济今年最让人惊喜的闪亮之星将会是欧元区：经济成长率料达到2.2%，而去年此时的预估则仅为成长1.4%。

再加上失业连续四年下滑，且物价已经摆脱通缩疑虑区域，政策制定者及政治人物如今有了可拿来夸口的事。

但对于欧元区这个成立18年以来平均年成长率不到1.6%的经济体而言，这到底是出现了重大转变，还是又一个虚幻的希望？

持怀疑论者或许会说，这一切只是景气循环罢了，很快就会反转。或者会说这单纯只是欧元区刺激计划海撒2.2万亿欧元的结果，迫使一个僵化到出名的经济体向前推进。

上述两个论点的确都有其道理，然而尽管存在风险，这并不意味着成长动能和之前的景气扬升没有不同之处，也不意味着荣景将会很快结束。

举例来说，景气循环说的论点在于欧元区往往会落后于美国经济，当美国经济开始停滞之时，欧元区景气往往会开始起飞。的确，当前欧元区景气循环落后美国走势四年。

有部分迹象显示美国长时间经济复苏可能正接近高峰--例如近期多个景气调查不是持平就是下滑，债市也出现了警讯；在此情况下，怀疑论者可能声称这是典型的美国景气降温时、欧元区景气回升才正要开始的情形。

但也有例外和不同的情况，比如2006年，欧元区在连续四年迟滞增长后一举超越美国，但好景不长，随着两个经济体遭受金融危机重创，欧元区经济再现颓势。

英国皇家国际事务研究所(Chatham House)资深研究员Paola Subacchi称，一个不同之处是欧洲接受了增长有时候需要扶助的看法。

“现在有一个共识--即便是在(财政强硬派)的德国--即需要对需求提供支撑，”她说。“与10年前甚至五年前不同的是，现在有一个共识，就是你不能坐在那里等着增长出现。”

这并不在于把危机后实施的撙节措施完全摒弃，而是一些政府现在更愿意在政策组合中加入支出的内容，尤其是许多选民在选举中抛弃了主流政党之后。

以德国为例。该国已经在道路、桥梁、互联网提速和保障住房等方面加大支出，并使国家支出成为过去两年该国经济最重要的推动力之一。

欧元区增长率图表：tmsnrt.rs/2AlDoVf

**增长动能**

在央行官员、国际货币基金组织(IMF)和其他机构呼吁多年之后，一些国家终于实施了部分结构性改革。

贝伦贝格银行的欧洲分析师Florian Hense指出，一些国家采取了更加灵活的劳工法律，尤其是西班牙和爱尔兰，这帮助推动了经济增长。 让经济保持运转的是就业增长，”他说。

大量的闲置劳动力是认为经济会继续成长的理由。

Hense认为，尽管欧元区失业率远离2013年中期触及的高位12.1%，但目前仍为8.9%，足以再两年时间才可能出现劳动力短缺。

各方也在作出各种尝试，以使此类改革出现。在法国，总统马克龙已经签署了不公平解雇赔偿金上限的法令，同时还为公司在聘用和解雇方面提供了更大的自由。

对于欧元区的改革派而言，面对选民中的反建制浪潮，如何实现他们的计划将是他们要权衡的问题。选民觉得他们没有享受到金融危机后经济复苏带来的益处，因而感到愤怒。

欧元区有全新的经济成长环境，欧洲央行的刺激措施也功不可没。不过，该央行从刺激措施中退出，可能不会像2011-2012年那样具有破坏性。

渣打银行欧洲首席经济学家Sarah Hewin称，欧洲央行那时过早地从刺激中退出，其资产负债表在2012-2014年缩减，而当时欧元区经济则陷入第二次衰退。

但那也是欧元区债务危机最盛之时，而欧债危机在很大程度上已得到缓解。

欧洲央行近期有关将购债规模减半的决定几乎没有带来多大忧虑，因其行动步伐缓慢。刺激计划将继续实施--依据增长状况进行权衡，而低利率几乎成了欧元区的固定政策。

**前景乐观？**

那么诸事都乐观吗？并非如此，风险仍然存在，以中国为首的全球经济增长放缓就是宏观风险之一。

最近的担忧在于德国政治乱局的前景，因德国总理默克尔未能组建联合政府。

而且明年意大利大选可能出现动荡，就像2017年初出现了同样的政治不确定性，当时人们担心荷兰、法国和德国的反欧元区候选人赢得大选。

但眼下分析师似乎仅仅将这种情况视为杂音而已，寄望欧元区经济在今年的惊喜表现后，明年只是出现温和放缓。

“除非全球其它地区出现了政策巨变(这种趋势才会结束)，”贝伦贝格银行的Hense说道。(完)