欧元区第三季薪资增幅从第二季触及的两年高位回落

路透布鲁塞尔12月19日 - 周二公布的数据显示，欧元区第三季薪资增幅放缓，自第二季触及的两年高位下滑，这对希望通胀上升的欧洲央行来说不太有利。

在7-9月当季，每小时劳工成本较上年同期增长1.6%。第二季增幅为1.8%，是2016年第一季以来的最高水平。

第三季薪资较上年同期亦上涨1.6%。第二季增幅为2.1%，是2015年第一季以来的最高水平。

尽管推出前所未见的刺激措施，欧元区通胀率仍连续四年低于欧洲央行目标--略低于2%，且到2020年仍不会达标，通胀率疲软成为央行一大难题。

欧元区11月通胀率为1.5%。

欧洲央行日前调高欧元区经济增速预估，并将明年通胀率预估由1.2%小升至1.4%，目前预估2020年通胀率为1.7%。

然而，尽管调升经济成长率及通胀率预测，欧洲央行继续维持利率于历史低档，坚守向欧元区经济提供低息资金的承诺。

欧洲央行正密切关注薪资情况，期冀强劲的经济增长和快速的就业创造能最终推动收入增长，并提振亟须上涨的通胀率。

尽管就业人数自2013年的低谷已增加了近700万人，但数年以来的薪资增长一直有限，这对决策者而言是一个令人困惑的情况，表明存在大规模的隐性失业。

这一情况还表明，随着供应、需求、劳动力市场日益国际化，全球化已削弱了各国央行对通胀的控制力。(完)