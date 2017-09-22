欧元区9月综合PMI初值升至56.7 民间部门增速远较预期强劲

路透伦敦9月22日 - 周五公布的调查显示，受制造业带动，欧元区民间部门在第三季季末的增长速度远较预期强劲，制造业增速为2011年初以来最快。

民间部门增长，加上通胀压力上升，料将令外界更加预期欧洲央行下个月宣布缩减每月购债规模的计划。

HIS Markit欧元区9月综合采购经理人指数(PMI)初值由55.7升至56.7，远高于荣枯分界线50。

9月读值高于路透调查所有预估值，预估为降至55.5。

“这是超凡的制造业表现。在这种广泛上升的情况下，第四季也很可能表现强劲，”IHS Markit首席分析师Chris Williamson表示。

Williamson称，PMI数据显示第三季经济增长0.7%，高于上周路透调查预估中值0.5%。

尽管企业涨价速度位于今年前列，但情况仍出现好转。综合PMI产出物价指数从52.1升至52.6。

制造业PMI从57.4升至58.2，高于预期的57.1，并创2011年2月来最高。制造业PMI产出指数从58.3升至六年半高位59.5。

制造业订单增速创该分项指数15年来最大，暗示下月也将维持这一稳定的步伐。工厂未完工订单指数为57.8，8月为57.1。

“企业正抓紧扩大产能以尽可能快地赶上订单的增长，而未完工指数攀升表明任务艰巨，”Williamson说道。

9月服务业PMI也明显好于预期，升至55.6，路透调查预估为54.7。

由于企业活动热络以及新订单攀升，企业乐观情绪亦高涨。9月企业预期指数由64.0跳涨至66.1。(完)