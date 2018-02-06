2018年欧洲钢铁需求料增长 进口仍是威胁--欧洲钢铁协会

路透布鲁塞尔2月6日 - 欧洲钢铁协会Eurofer周四称，2018年欧洲钢铁需求料将增长，因多数钢铁消费行业将继续表现强劲。

鉴于制造业和建筑业需求稳健，欧盟今年剔除库存变动影响的表观钢铁消费量料增长1.9%，和2017年增幅持平。

Eurofer预计2019年钢铁消费量增幅料降至1.4%。

Eurofer还称，欧元升值对钢铁出口构成风险，但该组织更加关注进口。

去年欧盟的钢铁进口减少约1%，一方面因欧盟采取贸易保护措施来应对欧盟认为的倾销和不公平补贴，另一方面因中国钢铁价格上涨，导致将钢铁出口的欧洲的利润减少。

Eurofer称，去年中国对欧盟的钢铁出口量下降了41%，俄罗斯和乌克兰对欧盟的出口量分别下降32%和31%。

但去年从印度进口的钢铁增加了近100%，印尼的增幅超过100%，土耳其增加64%左右。

Eurofer称贸易保护措施留下的空挡被其他国家迅速填上。

“我们成了非常容易被全球钢铁出口商盯上的目标，他们可将无法在国内售出的部分产品卖给我们，”Eurofer经济主管Jeroen Vermeij在公布上述数据前的记者会上说道。

Eurofer及其会员正在紧张地等待美国总统特朗普的行动决定。特朗普之前根据“232条款”调查钢铁进口是否威胁到美国的国家安全。

Eurofer称，即便相关措施主要是为了削减中国的过多产量，但仍可能导致更多钢铁转道出口到欧洲。(完)