分析：外汇及债券研究价值几何？ 欧盟新规令银行业者伤透脑筋

路透伦敦12月4日 - 你值多少钱？对于负责追踪全球主要市场的外汇及债市分析师而言，他们所付出的时间及所撰写的研究应该收取多少费用，仍然充满问号，然而再过一个月，一套全面性的新规定就将上路，强制基金经理必须为取得这些分析服务支付费用。

2017年3月16日，德国法兰克福，德国央行总部展示的新版欧元纸币。REUTERS/Kai Pfaffenbach

强制规定基金经理将研究及交易成本单独进行预算，是欧盟新金融工具市场指令(MiFID II)的一环。MiFID II的目标是提升欧洲市场透明度，以及为投资人提供更好价值。但由于内容极为复杂，正式上路日期已经延后一年。

相关业者过去18个月来都在努力设法应对新规，但目前为止，在宏观经济、固定收益及外汇研究方面，尚未出现任何普遍受到支持的定价模式，相关讨论似乎会一直持续到最后一刻。

至少有11家路透访问的银行表示，当MiFID II在1月3日上路时，他们将针对投资研究及分析师访谈收取费用。

大家都不愿意谈收费，但几位消息人士表示，固定收益研究的定价目标很低，许多人表示定价细节还没有最终确定，有人说研究的某些方面--多数是宏观经济--将可以在网上免费看到。

“我们还在和客户讨论，还没有公布任何信息，”一家在伦敦有业务的国际性银行的消息人士表示。该消息人士要求匿名。

“我听到其他银行的人都在说价格还没有确定。有人告诉我他们认为3月之前不会最终确定。”

因为银行通过研究来吸引客户，市场在密切关注MiFID II对各资产类别的影响。

但分析师称，为外汇及固定收益研究设置价格实际较为复杂。并称很难去评估影响，因为新规之下，包括央行、主权财富基金和部分退休基金在内的大批客户不必支付。

另外还存在对新规给银行业数以千计分析师岗位所带来影响的担忧。这些岗位本就因为金融危机和监管而受到挤压。

根据数据提供商Coalition，到2016年，全球前12家最大银行的分析师人数已较2012年减少10%至5,981人。

全球市场研究人员数量逐渐减少图表：tmsnrt.rs/2A29gi8

还有很多关于MiFID II实施前，股票分析师跳槽至独立研究机构、投资企业或者考虑新职业的报导。

据独立研究机构BCA预估，每年约有160亿美元花费在全球投资研究方面，这一数字料将在未来数年逐渐缩水。

与此同时，合规性要求则令交易商、交易柜台负责人以及分析师远离客户，这其实有损交易柜台的获利。

欧洲一家银行不愿具名的消息人士称，对研究的定价将是一场“现实考验”，而两位债券分析师表示，客户曾说，他们给研究的定价太低了。

“目前市场上讨论的费用相当微不足道，也就刚刚够发票钱，”另一位不愿具名的银行业消息人士称。

一位知情消息人士称，摩根大通会向获取其已发布报告电子版的客户收取10,000美元年费，这不包括与分析师联系或者与分析部门更深入联络的费用。摩根大通发言人对此不予置评。

来自另一家银行不愿具名的消息人士表示，宏观经济研究的年费在15,000美元左右，其中包含与分析师的接洽费。

还有人对于新规下提供免费研究的模式提出质疑，希望监管机构能够给予更进一步的解释。(完)