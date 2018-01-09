分析：欧洲债市关注焦点从欧洲央行QE转向首次升息时间

路透伦敦1月8日 - 欧洲央行(ECB)加息的时机正在迅速成为影响欧元区借款成本的主要因素，因为投资者开始意识到该央行的大规模刺激计划可能会较早结束。

资料图片：2014年4月，多种面额的欧元纸币。REUTERS/Dado Ruvic

当欧洲央行表示每月债券购买量将从1月1日起减半至300亿欧元(360亿美元)、但将该计划持续到9月30日时，有人预计其资产购买只会在其后几个月内逐渐减少。

鉴于欧洲央行表示利率将维持不变，直到购债计划永久结束后“很久”，许多投资者认为当前利率水平至少会保持到2019年末段。

但是在过去两周内，一些欧洲央行官员暗示，2.55万亿欧元的资产购买计划可能会在9月完全结束--这可能会把该央行2011年以来的首次加息时间提前。

根据货币市场的反应，投资人的升息预期提前约六个月至2019年初，这表明升息可能远早于明年10月德拉吉的欧洲央行总裁任期届满之时。

对利率变动最敏感的短债收益率亦开始走升，表明对货币政策收紧的预期正开始盖过所谓的量化宽松(QE)政策的影响。

五年期德债收益率在12月上升10个基点，为六个月来最大月度涨幅。两年期德债收益率接近五个月高位，报负0.62%；同时10年券收益率上周创下两个月高位。

“目前长期收益率是由首次升息的时间、而非量化宽松的资金流动所决定，”瑞穗驻伦敦利率策略主管Peter Chatwell表示。

图表：欧洲央行何时将升息? reut.rs/2D9PCz0

**预期量化宽松或结束 **

欧元区公债收益率在12月初时接近多月低点，尽管一些资产经理人认为收益率应当上升，因为考虑到央行购买规模将被削减，且货币政策有可能收紧。

分析师称，在欧洲央行的科尔和诺沃特尼发表讲话后，市场情况发生了变化。科尔是欧洲央行购债计划的负责人，他在12月30日称购债计划可能不会延长。

诺沃特尼在1月2日发布的一篇访问中称，如果欧元区经济继续强劲增长，则可能在2018年结束量化宽松。此外，德国央行总裁魏德曼周日表示，欧洲央行应当确定结束量化宽松的日期。

欧洲央行有关利率在可预见未来将保持低位的“前瞻性指引”，被认为限制了政府和企业的中期借贷成本，是央行在结束量化宽松后可使用的政策工具之一。

但如果欧元区经济继续强劲扩张，通胀率攀升，而且市场认为利率可能迟早会上升，这样的指引及其锚定借贷成本的能力则会受到考验。

央行官员很清楚为退出刺激措施铺陈准备的重要性。2013年5月，时任美联储主席伯南克暗示联储的购债规模可能会削减，就曾引发全球债市陷入一片混乱，即所谓的“削减恐慌”(taper tantrum)。

“升息不是2018年的题材，但即使只是提到升息，都意味着市场还没做好准备，”State Street Global Markets欧洲、中东及非洲 (EMEA)宏观策略主管Timothy Graf表示。

“在市场大致把削减购债的消息消化完毕后，接着将愈加密切留意何时升息的任何信号，”他表示。

**核心通胀**

货币市场的价格表明，投资者最近几周对首度升息的预期已提前了约六个月，接近2019年3月。

欧元无担保之加权平均隔夜利率(EONIA)与18个月期EONIA远期利率之差，约为5-6个基点。

分析师表示，这意味着投资者认为欧洲央行隔夜存款利率从负0.4%升息10个基点的机率有50-60%。10个基点是该央行最小的可能升息幅度。

荷兰国际集团(ING)资深债市分析师Martin van Vliet表示，由于欧洲央行10月刚公布量化宽松缩减计划，因此该央行最快也要到6月才会就升息前景进行一些澄清。

“今年无疑将是债市去除QE溢价的一年。”他说。

分析师指出，市场关注的焦点转向欧洲央行升息时点，也意味通胀数据对市场的影响，可能比近几年来得更大。

欧元区12月通胀率仍顽居1.4%低档--扣除食品和能源的消费者物价调和指数(HICP)同比仅上涨1.1%--远低于欧洲央行设定的近2%的通胀率目标。

然而，采购经理人调查显示，欧元区经济以近七年最快增速为2017年划上句点，得益于区内主要经济体的服务业和制造业活动加速。

“今年所有重点就是核心通胀、核心通胀、核心通胀，”Pictet Wealth Management资深经济分析师Frederik Ducrozet说。

图表：欧元区通胀及通胀预期 reut.rs/2D91j95

(完)