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欧洲央行管委韩伟森称可以在9月后一次性结束购债
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January 16, 2018 / 1:54 AM / 更新于 12 hours ago

欧洲央行管委韩伟森称可以在9月后一次性结束购债

1 分钟阅读

路透法兰克福1月15日 - 欧洲央行(ECB)管委韩伟森向德国股市日报表示，如果经济和通胀发展符合当前的预期，央行可以在9月之后一次性结束其2.55万亿欧元(3.13万亿美元)购债计划。

上周，投资者开始将对欧洲央行升息的预期提前，暗示将快速结束购债可能会进一步提振市场对升息的预期，因长期以来，欧洲央行将其首次升息与结束量化宽松计划(QE)联系在一起。

“如果增长和通胀的发展基本符合预期，央行在9月以后结束购债计划是可以想象和适合的，”德国股市日报周一援引身兼爱沙尼亚央行总裁的韩伟森的话报导称。

“我认为，可以将月度购债规模一次性减少至零，没有任何问题，”韩伟森说。分析师曾表示，韩伟森可能是接替欧洲央行首席经济学家普雷特的候选人之一。

欧洲央行曾经表示，首次加息将在购债结束一段长时间后，市场认为大约是三到六个月。

“欧洲央行有必要调整政策沟通，”韩伟森称，“我们现在不得不‘深入地’考虑和讨论如何调整沟通。”

“到目前为止，欧元升值对通胀前景并未构成威胁，并未改变我们的看法，”韩伟森称，“不应该夸大欧元升值的影响。”

他补充说，潜在的通胀压力已经建立，尽管压力仍然温和，但迹象是正面的。

他还表示，韩伟森称欧洲央行应该在开始缩减资产负债表之前升息“几次”。

编译 利棣儿；审校 母红

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