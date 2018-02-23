强于预期的财报接踵而至 或表明欧洲企业已走出困境

路透米兰/纽约2月22日 - 随着季度财报季过半，欧洲企业获利显示已走出困境，增长速度超越美国企业。这一令人意外的情况可能表明，市场对企业获利的预期如何低估了经济增长潜力。

汤森路透分析师David Aurelio本周发布的一份报告显示，泛欧STOXX 600指数成份股企业的合并获利在2017年最后三个月料增长16.9%。

一周前，分析师的平均增幅预估为14.6%，当时汽车厂商雷诺(RENA.PA)、航太集团空中客车(AIR.PA)和石油生产商埃尼集团(ENI.MI)等大企业尚未公布优于预期的业绩。

企业在2017年最后一季的表现强于预期，可能有助于维持欧洲股市的投资魅力，特别是在本月的大跌之后。许多投资者认为，本月的大跌归因于技术因素，而非对企业获利情况的基本展望。

据汤森路透I/B/E/S预估，STOXX指数成份股2018年获利将成长9%，但最近这波企业获利预估上调，则令人更加看好企业获利可望呈两位数成长。

分析师表示，欧洲企业第四季获利预估于本月大举上调，或许和企业有很高的潜力撙节成本及全球经济欣欣向荣有关。

“2017年经济成长远胜于众人所预估，或许包括企业本身也没料到，而这也直接反应在企业获利上，”宏利资产管理公司投资分析师Will Hamlyn表示。

“美国企业耗尽了每个可能节省开支的机会，欧洲企业则并非如此，他们还有进一步撙节的空间。”(完)