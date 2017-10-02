FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
调查：欧洲基金经理9月股票配比升至三个月最高 尤其青睐美股
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年10月2日 / 凌晨4点00分 / 16 天前

调查：欧洲基金经理9月股票配比升至三个月最高 尤其青睐美股

1 分钟阅读

路透伦敦9月29日 - 欧洲基金经理9月将股票持仓配比上调至三个月最高，他们青睐美国股票，因为市场对税改方案的乐观情绪重燃，给美股涨势注入了新的动力。

路透对欧洲大陆17位基金经理的调查在9月15-27日进行，正值美联储会议期间。美联储在这次会议上明确暗示12月将升息，并计划开始削减刺激政策。

全球股市料连续第11个月上涨，追平2003-4年创下的连涨纪录，美股也涨至纪录高位。标普500指数.SPX今年迄今已经上涨超过12%，料将创下2013年以来最大年度涨幅。

这轮牛市出现在全球经济增长明显上扬期间，以及美国总统特朗普或许最终能设法通过税改方案，这应当有利于美国公司的利润率。

9月份投资人将股票资产的比重上调1.5个百分点，至整体资产组合的44.1%。

但由于通胀上升，加上欧洲央行语气转趋鹰派，债券曝险降至40.6%，为6月来最低水平。外界也预计该央行将于明年开始削减刺激举措。

与此同时，美股持仓再度上扬，达到36.8%的6月来最高水平，不过出于对股价的顾虑，持仓配比已由1月的41%下滑。

然而欧元区股票持仓下降至31.9%，为4月来最低。

欧元区股市今年到目前为止已上涨7%，9月上扬3.6%，采购经理人调查显示民间企业增长强劲，欧元区第二季经济同比增速为2.3%。

欧元则有些令人不安，今年欧元兑美元上涨约12%，料录得2003年来最大年度涨幅。

尽管今年欧元大涨，但回答一个相关问题的受访者中，仅有三分之一认为欧元估值过高。

基金经理人对英国央行升息时间点持两派看法，有40%受访者推测今年会升息一次，而60%认为今年不太可能升息。英国央行总裁卡尼已表示，该行可能在“相对短期内”开始升息。

不过Bank J Safra Sarasin资产配置主管Frank Haertel点出了英国经济的弱点。

“即使英国央行今年真的升息，我们认为这不会是升息周期的开始，而是一次性的事件，”他表示。(完)

编译 李春喜/陈宗琦；审校 张涛

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below