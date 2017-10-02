调查：欧洲基金经理9月股票配比升至三个月最高 尤其青睐美股

路透伦敦9月29日 - 欧洲基金经理9月将股票持仓配比上调至三个月最高，他们青睐美国股票，因为市场对税改方案的乐观情绪重燃，给美股涨势注入了新的动力。

路透对欧洲大陆17位基金经理的调查在9月15-27日进行，正值美联储会议期间。美联储在这次会议上明确暗示12月将升息，并计划开始削减刺激政策。

全球股市料连续第11个月上涨，追平2003-4年创下的连涨纪录，美股也涨至纪录高位。标普500指数.SPX今年迄今已经上涨超过12%，料将创下2013年以来最大年度涨幅。

这轮牛市出现在全球经济增长明显上扬期间，以及美国总统特朗普或许最终能设法通过税改方案，这应当有利于美国公司的利润率。

9月份投资人将股票资产的比重上调1.5个百分点，至整体资产组合的44.1%。

但由于通胀上升，加上欧洲央行语气转趋鹰派，债券曝险降至40.6%，为6月来最低水平。外界也预计该央行将于明年开始削减刺激举措。

与此同时，美股持仓再度上扬，达到36.8%的6月来最高水平，不过出于对股价的顾虑，持仓配比已由1月的41%下滑。

然而欧元区股票持仓下降至31.9%，为4月来最低。

欧元区股市今年到目前为止已上涨7%，9月上扬3.6%，采购经理人调查显示民间企业增长强劲，欧元区第二季经济同比增速为2.3%。

欧元则有些令人不安，今年欧元兑美元上涨约12%，料录得2003年来最大年度涨幅。

尽管今年欧元大涨，但回答一个相关问题的受访者中，仅有三分之一认为欧元估值过高。

基金经理人对英国央行升息时间点持两派看法，有40%受访者推测今年会升息一次，而60%认为今年不太可能升息。英国央行总裁卡尼已表示，该行可能在“相对短期内”开始升息。

不过Bank J Safra Sarasin资产配置主管Frank Haertel点出了英国经济的弱点。

“即使英国央行今年真的升息，我们认为这不会是升息周期的开始，而是一次性的事件，”他表示。(完)