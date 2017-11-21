《MCGEEVER专栏》德国联合政府谈崩 欧元区政治风险魅影重现

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

2017年6月14日，布鲁塞尔，欧盟委员会大楼外悬挂的欧盟旗帜。REUTERS/Francois Lenoir

撰稿 Jamie McGeever

路透伦敦11月20日 - 全球市场经历了一波颇具讽刺意味的震荡。德国政府执政联盟谈判破裂，使得今年5月马克龙当选法国总统后似乎已销声匿迹的欧洲政治风险魔鬼，突然再度现身。

说它颇具讽刺意味，是因为外界曾广泛认为，今年欧洲大陆举行的几次选举中，德国9月大选是最不可能引发市场波动、或以任何方式威胁到欧元区项目的。

迄今为止，市场一直忠实演绎着2017年的剧本，几乎是不折不扣。周一早间各欧元区市场闪烁的一点儿疲软信号，似乎已经在经济和公司获利稳健增长，以及欧洲央行尽管力度减弱、但仍在持续实施的刺激措施的大背景下熄灭了。

如果过去一年可供参考，而经济大环境继续压制种种政治不确定性，那么欧元区市场未来数周乃至数月很可能仍会这样顺风顺水。

上周一些全球主要基金的经理刚刚告诉路透，他们实质上已经去除了一年多前建立的相当大的欧元政治风险溢价，不过这可能就是今年年底意想不到的风险所在。

请记住，就在一年前，欧洲“政治风险”被认为是金融市场2017年面临的最大威胁之一，奥地利、荷兰、法国、德国、可能还有意大利都要举行选举。

人们担心极右翼、反欧元的民粹主义党派获得一连串胜利，可能危及欧元货币联盟。政治风险溢价被纳入欧元和二线国家公债等欧元区资产的定价之中，有些投资者甚至押注欧元区破裂。

欧元兑美元去年第四季下跌6.5%，为近两年来最差季度表现；去年10月至今年3月，意大利和德国公债之间的利差扩大了65个基点。

但所有这些都不是因德国担忧引发的，不管怎样结果证明都是短暂的。

马克龙赢得法国大选之后，只要默克尔9月再度当选德国总理，推进欧元区政治和经济一体化的力量就能再上一个台阶。

随着政治风险降低，且欧洲经济持续走强，在2017年期间，欧元区资产的政治风险溢价逐渐消退。欧元区分崩离析的押注遭遇溃败，特别是在马克龙赢得法国执政大权后。

贝莱德首席执行官兼董事长芬克(Larry Fink)上周向路透表示，过去一年让他最感意外的是马克龙当选，这对欧洲的整体情绪造成了影响。

**接下来会走向何方？**

但事实证明情况并非这么简单。尽管默克尔最后大概仍会上台展开第四任总理任期，但在自由民主党(FDP)意外退出筹组联合政府谈判后，这个结局已经不是必然。

德国是欧洲的核心、是欧洲最坚定的经济基石、也是欧洲政局的指引明灯，而现在德国突然出现一场危机。就在投资人准备为今年画下句点之际，不确定性突然从最不可能的地方冒了出来。

现在最可能的结果是，默克尔集结足够的支持，组成一个少数派政府，要不然就是德国重新大选。不论是前者或后者，默克尔的地位都已经被削弱。

以国家层面而言，政治瘫痪会让德国推出财政刺激的可能性延后到明年。这也会延迟欧洲经济改革谈判进展，像是欧元区共同财政预算、强化银行业联盟及劳动市场改革。

从市场角度看，默克尔和马克龙可能恰在正确的时间加强了法德轴心：欧洲经济正在经历“欧元繁荣”，企业获利增长超过美国，法国、荷兰、和奥地利大选中的极右翼民粹主义威胁都未成为现实。

默克尔和马克龙的伙伴关系骤现阴云。极右翼的德国新选择党胆子将更加壮大。德国群龙无首的状况，使得进展缓慢且棘手的英国退欧协商更加不确定。

在这样的背景下，投资者可能考虑至少向欧元区资产再注入一些风险溢价。欧元、欧元区股市、以及今年以来表现不错的西班牙和意大利等二线国家债券可能在12月底前这段时间承压。

然而另一讽刺的变化是，其中一个市场下跌将帮助缓冲其他市场和经济所受的整体冲击，那就是欧元汇率。

对于海外投资者而言，欧元贬值可提高欧元区企业获利，因此使得欧元区股票更有吸引力。这也令欧元区出口在国际市场上更有竞争力，提振该地区经济，推动“欧元繁荣”继续向前。

这是中长期的经济赛局。短期来讲，年底前的市场波动性可能比投资者预期的更大。(完)