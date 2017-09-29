欧洲第三季IPO筹资规模创2014年以来同期最高水准

路透伦敦9月29日 - 据汤森路透数据，截至9月的三个月期间，欧洲首次公开发行(IPO)所筹资金达到77亿美元，较上年同期增加45%，也创下2014年以来的同期最高水准。

经历了2016年的低迷之后，今年以来异常低的波动率、强劲的股市和全球经济增长前景好转均提振了欧洲乃至全球的股票发行。

全球今年以来的股票发行规模增加21%至5,720亿美元。

“市场相对稳定且有资金，另外发行股票的企业估值具有吸引力，”巴克莱欧洲、中东和非洲(EMEA)的股权资本市场负责人Tom Johnson说。

第三季最大也是今年以来第二大的股票发行交易是日本邮政(6178.T)规模为115亿美元的售股。西班牙桑坦德银行(SAN.MC)为收购国内同业宝培拉银行而进行的70亿欧元(82.4亿美元)筹资交易是当季的第二大股权融资案。

“我们预计，未来几个月EMEA金融领域的股权资本市场活动，将主要受到政府控股机构售股，就像最近完成的那些一样，以及整合和并购引发的增资活动推动，”瑞银EMEA股权资本市场主管Javier Martinez-Piqueras称。

瑞士兰吉尔(Landis+Gyr)的IPO是当季全球最大的IPO，也创下瑞士11年来最高纪录。这也有助提振欧洲整体的IPO规模。

兰吉尔股价已从初始发行价78瑞郎跌至71.45瑞郎附近，表明蓬勃发展的股市并不能给IPO投资者打包票。

英国IPO收益落后于欧洲整体，今年以来增长7%。但银行人士预计，到第四季会有改善。今年以来英国股权资本筹资收益增长1.8%至280亿美元，而2016年表现疲弱。

“英国企业活动今年以来一直低迷，但之前一批不想测试市场的发行人，如今正在推行他们的计划，”摩根士丹利EMEA股权资本市场主管Martin Thorneycroft称。

摩根士丹利凭藉在全球后续发行中的领先地位成为全球最大承销商。

“投资者需求就在那里，而且无论如何，不确定性不会很快消散，”Thorneycroft称。(完)