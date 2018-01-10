欧洲监管机构推迟实施交易限制 MiFID II再度遇挫

路透伦敦1月9日 - 欧盟的市场监管机构实施新的证券规则的努力周二再度遇挫。新规则的实施此前已经推迟了一年。

欧洲证券和市场管理局(ESMA)出人意料地把相关数据推迟到3月发布，这些数据用于指定哪些股票的“暗池”(dark pools)交易将受限制。“暗池”交易指在交易所以外进行的股票交易。

ESMA表示，因数据不充分而被迫推迟实施交易限制，这是1月3日开始实施的欧盟新金融工具市场指令(MiFID II)的一个核心要素。

“当前数据的质量和完整性，无法有效全面计算成交量双上限，”ESMA在公告中称，并称预计能在3月发布该数据。

在新金融工具市场指令(MiFID II)框架下，所谓的“双层上限”规定，单支股票暗池交易的成交量不得超过其年成交量的8%，否则其暗池交易将被终止。

ESMA一直都在收集暗池交易数据，但表示数据的质量和完整性都未达到原本预期的标准，发布这些数据可能导致“不公平”竞争。

“ESMA意识到发布这些数据可能造成偏差，仅仅涵盖了数量极为有限的工具和市场，”ESMA说道。

这是ESMA和各国监管机构在最后一刻作出的调整，目的在于保证MiFID II正常运作。

ESMA称在与交易所和当地监管机构协商后，能够在3月发布数据，ESMA还承认其为提交数据给出的时间太紧。(完)