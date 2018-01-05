欧元区股指创4月来最大单日涨幅 因成长数据强劲

路透伦敦1月4日 - 欧洲股市周四涨势加速，因欧元区服务业增长数据证实，区内经济不断增强提振企业活动。

欧元区STOXX 50指数创下2017年4月来表现最好的一天，上涨1.7%。波及包括工业和银行股在内的景气循环板块的普涨之势，带动泛欧STOXX 600指数上涨0.9%。

周四公布的一项调查显示，欧元区经济以近七年最快增速为2017年划上句点。意大利和西班牙服务业PMI终值高于初值。

西班牙桑坦德银行(SAN.MC)、法国巴黎银行(BNPP.PA)和荷兰国际集团(ING)(INGA.AS)是涨幅居前的STOXX指数成份股，因投资者对欧元区经济复苏愈发乐观，扶助推动资金流向金融股。

“企业调查结果继续保持其强度和广度，这令人鼓舞，”摩根大通资产管理的全球市场策略师Mike Bell说，他补充说，意大利PMI数据改善，是该国大选前的一个利好消息。

“我们仍认为欧股前景利多，受助于2018年公司盈利增长可能接近10%，”Bell补充说。

欧元区经济前景不断改善，促使分析师在第四季企业季报期开始前，暂不下调欧元区公司盈利预估。

美国汽车销售数据好于预期和油价不断上涨也推高汽车股和能源股。

德股DAX指数.GDAXI领涨，上扬1.46%，受助于汽车和工业股走强。英股富时100指数.FTSE创下盘中纪录新高，但尾盘仅小涨0.32%。

美国12月汽车销售数据好于分析师预期，助力欧洲汽车股劲涨1.8%，领涨大盘。

菲亚特克莱斯勒汽车(FCHA.MI)劲升8.3%，触及纪录高位，在STOXX指数中涨幅居前，戴姆勒(DAIGn.DE)、大众汽车(VOWG_p.DE)和宝马汽车(BMWG.DE)领涨德股DAX指数。

法股CAC-40指数.FCHI收涨1.55%。(完)