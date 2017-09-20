欧股收平盘 企业并购消息和西班牙政治情势带动市场交投

路透米兰9月20日 - 欧洲股市周三收平盘，企业并购消息和西班牙政治情势带动市场交投，投资者静待今日稍后美国联邦储备委员会(美联储/FED)对美国利率前景提供的线索。

尽管谨慎情绪主导欧洲市场，但西班牙股市受到重创，此前警方拘捕了该国加泰罗尼亚地区政府官员，以尝试终止该地区被禁止进行的公投。

“市场开始意识到西班牙的危机有多么严重，”法国外贸银行负责南欧市场的分析师Jesus Castillo称。

西班牙绩优股指数下跌0.8%，表现不及收平盘的泛欧STOXX 600指数。西班牙绩优股指数是今年迄今表现最好的主要欧股之一。

在公司并购消息方面，德国蒂森克虏伯(TKAG.DE)上涨超过2%，因蒂森克虏伯与印度塔塔钢铁TISC.N周三达成初步协议，将合并双方的欧洲钢铁，成立各持股50%的合资事业，打造欧洲第二大钢铁巨头，仅次于安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)。

银行股方面，德国商业银行(CBKG.DE)上涨2.4%，此前路透报导，意大利裕信银行(CRDI.MI)近期向德国政府表达了与德国商业银行合并的兴趣。德国政府持有德国商业银行的股权。

意大利裕信银行股价下挫超过2%，因这起潜在交易被视为意大利裕信银行的另一项策略转移。

英股富时指数.FTSE收低0.05%，德股DAX指数.GDAXI收高0.06%，法股CAC-40指数.FCHI收涨0.08%。(完)