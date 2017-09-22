FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
欧股受银行股提振收高 因美联储暗示12月可能加息
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年9月22日 / 凌晨12点08分 / 1 个月前

欧股受银行股提振收高 因美联储暗示12月可能加息

1 分钟阅读

路透伦敦9月21日 - 欧洲股市周四上涨，受银行股提振，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)暗示可能在12月升息，且宣布10月开始缩减其资产负债表。

泛欧STOXX 600指数收涨0.24%，欧元区股指和绩优股指上扬0.4%，此前美联储对美国经济感到乐观，提振投资者对欧洲金融股和景气类股的热情。

“市场的反应是，对美联储的行动和预期一致作出正面回应，且市场预计欧元上涨动能将会消退，”Deutsche Asset Management欧洲股市部门主管Britta Weidenbach说。

银行股跳涨1.4%至一个月高位，因预期欧洲央行将紧随美联储的步伐，终结其超宽松货币政策。

德国商业银行(CBKG.DE)涨3.5%，因报导称，有银行有意与其合并。

路透周三报导，意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)近期对德国政府表示，有意同德国商业银行合并。德国经济周刊(WirtschaftsWoche)周四引述金融业消息人士报导称，德国政府倾向支持德国商业银行与法国巴黎银行(BNPP.PA)合并。

法国巴黎银行升1%，意大利裕信银行上涨2%。

西门子(SIEGn.DE)升1.3%，此前有报导，西门子与阿尔斯通或庞巴迪就合并旗下铁路业务进行磋商，未来数日将选一家较适合的公司，展开进一步协商。

阿尔斯通大涨3.9%，触及九周高位。

英股富时100指数 .FTSE收低0.11%，德股DAX指数.GDAXI上涨0.25%，法股CAC-40指数.FCHI收高0.49%。(完)　　

编译 利棣儿；审校 李军

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below