欧股下跌 因投资者避险和药厂罗氏下滑

路透伦敦6月6日 - 欧洲股市周二延续跌势，医疗保健类股表现尤其疲弱，因中东外交冲突削弱对风险资产胃纳。

泛欧STOXX 600指数收低0.7%，连跌第二日，欧元区STOXX指数和绩优股欧元区STOXX 50指数也下滑。

医疗保健类股给大盘的拖累最大。

瑞士药厂罗氏(ROG.S)劲跌5.5%，录得30个月来最大单日跌幅，此前公司公布的主要乳癌治疗药物的Aphinity试验结果令投资者失望。

医疗产品公司Convatec (CTEC.L)跌3.9%，因公司股东Nordic Capital和Avista出售2.5亿股股票，套现8.05亿英镑。

卡塔尔和沙特、埃及、阿联酋和巴林之间的外交冲突，导致油价在50美元之下进一步走低，但能源股在盘初下跌后反弹，收高0.15%。

公用事业股是表现最好的板块，上涨0.6%，因投资者在公用事业股中避险。

摩根士丹利称，欧洲股市的卖出情绪似乎缓和，该地区市场的利好因素开始减退。

“欧洲股市已经大幅上涨，从战术上看，在一段时间内降低对欧股表现的预期是合理的，”摩根士丹利股市策略师Matt Garman说。

欧元上涨，令赚取外汇的欧洲公司面对压力，削弱欧股的表现，他说。

“汇率和股市同步上涨的情况是很罕见的，如果发生，肯定与政治因素有关，”Garman补充说，例如在法国选举结束后，所有资产级别都释然上涨。

欧元兑美元过去两个月上涨5.6%，摩根士丹利策略师预计，欧元将进一步上升。

英股富时100指数.FTSE微幅收低0.01%，德股DAX指数.GDAXI收跌1.04%，法股CAC-40指数.FCHI收挫0.73%。(完)