欧股结束两周连跌势头 德股上涨

路透伦敦11月24日 - 欧洲股市周五收盘几无变动，受权重金融股上涨支撑，扶助泛欧STOXX 600指数结束两周连跌的势头。

STOXX 600指数收盘下跌0.1%，但本周周线升0.7%，出口企业权值较重的德国DAX指数.GDAXI涨0.4%，摆脱欧元上涨带来的压力。

德国组建联合政府的前景变得光明，提振市场人气。利好的市场人气带动德股DAX指数过去两周保持在大约13,000点。

“有很多诱因可解决问题，德国不需寻求另一次大选，”City Index 市场分析师Ken Odeluga说。

德国社会民主党(SPD)表示，准备和其他党派进行磋商，打破政治僵局。

尽管公司消息不多，但必需性消费类股是市场焦点，此前中国宣布降低部分消费品进口关税。

达能(Danone)(DANO.PA)涨0.7%，帝亚吉欧(Diageo)(DGE.L)升0.3%。

银行股上涨0.5%，意大利银行股涨幅最大。

德国经济智库Ifo公布，11月Ifo企业景气判断指数升至记录高点117.5，路透调查预估为116.6。

今年迄今，欧洲STOXX 600指数升7%，德股DAX指数涨13.8%，法股CAC指数.FCHI上涨近11%。

英股富时指数.FTSE收跌0.1%，法股CAC-40指数.FCHI收涨0.2%。(完)