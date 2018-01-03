欧股强劲上涨 因美元反弹和美股攀升

路透伦敦1月3日 - 欧洲股市在新年低调开局后周三反弹，因美元上涨，提振出口商股，美股创纪录新高，也提振欧股市场人气。欧洲金融市场今日开始实施新的MiFID II市场规定。

欧元区蓝筹股指数升0.6%，泛欧STOXX 600指数收高0.5%，交易量较前日小幅增加，尽管从今日开始新的金融监管规定开始生效。

乐观的制造业和建筑数据刺激美元在美国联邦储备委员会(FED/美联储)今日稍后发布12月会议会议记录前反弹，扶助法国和德国蓝筹股上涨。

德国DAX.GDAXI指数和法国CAC 40指数.FCHI分别跳升0.83%和0.81%。

“今日市场反弹，”盛宝银行高级销售Pierre Martin称，他指出除了有利的汇率影响外，油价提振能源股，加之零售、工业、医疗和科技等其它板块上涨也扶助支撑股指。

英国零售商Next(NXT.L)跳升6.7%，因好于预期的圣诞销售促使该公司上调了利润预估。

欧洲零售商类股升0.7%，去年该类股跌幅靠前。

欧洲能源类股延续昨日的升势，跳升1.25%，受助于油价升至两年半高位，因石油输出国组织(OPEC)成员国伊朗的动乱持续。

英股富时100指数.FTSE收高0.3%。(完)