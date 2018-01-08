欧股触及2015年8月以来最高 Ablynx飙涨

路透米兰1月8日 - 欧洲股市周一触及逾两年最高水平，因对全球经济成长的信心和并购活动增加继续提振投资者对股市的兴致。

STOXX 600指数收高0.3%，报398点，这是自2015年8月以来的最高水平。

德国DAX指数.GDAXI上扬0.36%，法国CAC 40指数.FCHI上涨0.31%，但英镑走高打压赚取美元的英国企业，英股富时FTSE指数.FTSE下跌0.36%。

比利时生物科技公司Ablynx(ABLX.BR)急升，此前公司拒绝了丹麦制药商Novo Nordisk(NOVOb.CO)26亿欧元的收购出价。该股收盘急升45.3%，略高于Novo Nordisk每股30.5欧元的收购报价。

对并购的乐观情绪是显而易见的，券商的研究报告直指多个行业将进行整合(如安保行业)，且法国巴黎银行认为，美国减税可能提振并购交易，欧洲公司也会参与其中。

“欧洲在这个周期里表现落后，但其外部增长和股票回购的潜力至少与美国一样好，”法国巴黎银行在一份研究报告中称。

汽车股升近1%。

Micro Focus(MCRO.L)急挫近17%，在STOXX成份股中领跌，此前发布弱于预期的半年业绩。

戴乐格半导体(DLGS.DE)下跌0.8%，早盘上涨。公司报告第四季初步销售额为4.63亿美元，在11月发布的预估区间的高端之上。该股近期遇挫，因投资者担心公司可能失去最大客户苹果公司。(完)