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欧股创两年半新高 受乐观业绩和并购交易提振
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January 9, 2018 / 11:49 PM / 更新于 19 hours ago

欧股创两年半新高 受乐观业绩和并购交易提振

1 分钟阅读

路透米兰/伦敦1月9日 - 欧洲股市周二连续第四日上涨，受景气类股票走高和企业业绩进一步增长的乐观预期提振。

汽车行业可能发生并购交易的预期，以及欧元EUR=走弱也扶助市场上涨，STOXX 600指数升0.4%，至400点，为2015年8月以来最高，距离414点的历史高点不远。

欧股上涨，全球指标股指也再创历史新高，市场对即将迎来又一个强劲业绩期的预期，抵消了对股票价值已经过高的担忧。

“如果增长水平没有令市场失望，公司利润稳固，我不认为估值有风险，”Mirabaud Asset Management股市策略师Valentin Bissat称。

根据花旗银行，全球利润连续第14周向上修正，录得2000年开始编制该数据以来的最佳周度表现，景气循环类公司领跑。

Altice(ATCA.AS)在STOXX成份股中领涨。

该股升10.5%，因投资者对这家负债累累的电信和有线公司分拆美国分支，简化公司结构的决定表示欢迎。

    汽车股巩固了今年迄今涨幅最大类股地位，升1.4%。

    Continental (CONG.DE)急升5.4%，因预期公司将全面重组。

    德国DAX指数.GDAXI上扬0.13%，法国CAC 40指数.FCHI上涨0.67%，英股富时FTSE指数.FTSE升高0.45%。(完)

    编译 刘静；审校 母红

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