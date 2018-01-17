欧股收低 Burberry和Pearson受业绩面消息拖累下挫

路透米兰1月17日 - 欧洲股市周三收盘小跌，英国企业业绩面消息疲弱以及购并活动驱动部分股价大幅波动，整体市场在今年强劲开局后回软。

奢侈品牌Burberry (BRBY.L)和教育出版公司Pearson (PSON.L)在发布了令人失望的业绩面消息后股价领跌。

上述股票下挫，再加上权重金融股和健保股走软，拖累泛欧STOXX 600指数收低0.1%，英股富时100指数.FTSE跌0.39%。

英国展览公司Informa (INF.L)大跌5.7%，此前该公司提出收购同业UBM (UBM.L)，后者股价急升12%。

建筑承包商Interserve (IRV.L)一度暴跌约15%，此前金融时报报导，在其竞争对手Carillion破产后，英国政府非常担心，已经组建团队监控Interserve。该股收低0.4%。

尽管周三收低，但泛欧STOXX 600指数仍接近本月初触及的两年半高位。

欧元走强令部分投资人担心主要靠美元收益的欧洲企业。

科技股是周三为数不多的上涨板块，受荷兰晶片设备供应商艾司摩尔(ASML)(ASML.AS)大涨5%支撑。

德股DAX指数.GDAXI收挫0.47%，法股CAC-40指数.FCHI下滑0.36%。(完)