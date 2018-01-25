欧股受美元下挫拖累收低 法国苏伊士和科技股承压

路透米兰/伦敦1月24日 - 欧洲股市周三受美元下滑拖累，欧洲多数股市收低，而美股上涨。

法国燃气苏伊士集团 (SEVI.PA)发布盈警后公用事业股下挫，且科技股走软令市场承压，但诺华制药(NOVN.S)业绩胜预期，给市场提供了一些支撑。

泛欧STOXX 600指数收低0.5%，德股DAX指数.GDAXI和英股富时100指数.FTSE分别收挫1.07%和1.14%。英镑兑美元走强也拖累了英股的表现。

在美国财长努钦表示乐见美元走软后，美元跌至三年低点。

尽管周三收低，泛欧STOXX 600指数仍接近2015年8月来的最高水准，欧洲经济复苏和预期企业盈利持续增长，吸引投资人进入欧股。

苏伊士集团暴跌逾16%，该公司下调2017年度盈利目标，因在西班牙的额外成本及决定结束在摩洛哥和印度的服务合同。

美银美林将苏伊士的投资评级由“中性”下调至“表现逊于大盘”。

该股暴跌也拖累公用事业股指数收低1.3%。

科技股跌幅更大，挫1.5%，此前摩根大通下调苹果(AAPL.O)供应商AMS (AMS.S)的投资评级至中性，指因iPhone X订单疲弱。

AMS急挫9%，戴乐格半导体(Dialog Semiconductor)(DLGS.DE)和意法半导体(STM.PA)跌幅都超过了6%。

诺华制药(NOVN.S)预计2018年运营获利增长速度将超过营收增长速度，该股收高2.7%。

法股CAC-40指数.FCHI收低0.72%。(完)