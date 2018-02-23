欧股小幅收低 强劲企业业绩未能提振市场人气

路透伦敦2月22日 - 欧洲股市周四小幅收低，多家企业公布的强劲业绩也未能提振市场人气，此前又有一波新的臆测美国将加快升息，殃及全球风险意愿。

开盘后一个小时，德国公布的2月企业信心指数跌幅大于预期，且英国下修经济成长数据，市场黯淡气氛愈加浓厚，尽管美股从昨日跌势中反弹扶助此间市场收复部分失地。

泛欧STOXX 600指数收低0.2%，稍早一度下挫达1%，该指数较1月底触及的两年半高位仍低5.7%。

“在美联储昨晚发布最近一次货币政策会议记录后，股市今日走软。”CMC Markets分析师David Madden表示。

在绩优股中，巴克莱(BARC.L)领跑，大涨4.4%，此前该行承诺恢复派息，今年派息为每股0.065英镑。

业绩进一步提振对英国银行的乐观情绪，昨日莱斯银行集团公布税前获利为2006年来最高。

11月曾发布盈警的英国能源供应商Centrica (CNA.L)大涨7.5%，此前该公司上调节省成本目标5亿英镑，并称将在2020年前裁员约4,000人。

德股DAX指数.GDAXI收跌0.07%；英国富时100指数.FTSE收低0.4%，法股CAC-40指数.FCHI收涨0.13%。(完)