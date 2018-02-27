欧股收高 市场焦点转向央行和政治

路透伦敦2月26日 - 欧洲股市周一上涨，各板块普涨，因市场焦点逐步从季报期转向货币政策和政治，意大利周日将举行大选。

欧洲央行总裁德拉吉讲话暗示，该行仍对通胀处于上行通道感到有信心，这支持了欧洲央行将在今年最终结束购债计划的市场预期。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)新主席鲍威尔将于周二首次在国会发表证词演讲。

泛欧STOXX指数收高0.6%，报383.34点，之前被投资者看空的许多股票今日强劲上涨，而这些公司并没有发布能够带动这样涨幅的消息。

一位交易员指出，卫星公司SESSESFg.LU升9.7%，德国药品包装公司Gerresheimer‘s(GXIG.DE)升2.4%，法国管道制造商VallourecVLL.PA走高4.6%。

“投资者越来越乐于重返市场，月初股市遭大幅抛售的记忆越来越淡，”CMC Markets分析师David Madden称。

意大利指标股指是表现最遭的国家指数之一，升0.2%，上周意大利公债收益率上涨，因预计大选将产生悬峙议会。

北欧的电信公司诺基亚(NOKIA.HE)和爱立信(ERICb.ST)分别上涨2.3%和1.3%。

德意志银行(DBKGn.DE)收盘几乎持平，早些时候上涨，此前公司宣布将让资产管理业务DWS在法兰克福股市上市。德意志银行经历多年的丑闻和重组后正努力重获投资者信心。

德股DAX指数.GDAXI收高0.35%；英国富时100指数.FTSE收高0.62%，法股CAC-40指数.FCHI收涨0.51%。(完)