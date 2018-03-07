欧股上涨 受汽车和纸张板块推动

路透伦敦3月6日 - 欧洲股市周二从六个月低位反弹，因市场焦点从政治转向并购交易和业绩，纸张和包装板块急升，此前Smurfit Kappa拒绝了一收购要约。

Telecom Italia(TLIT.MI)股价跳升5.9%，此前维权投资人Elliott确认，增加了对该公司的持股，旨在改善公司治理和策略。

泛欧STOXX 600指数收高0.1%，从稍早高位回落，跟随美股下跌走势。但意大利股指.FTMIB收复了上日失地，升1.8%，因在大选产生悬峙议会后对政治不确定性的担忧得到缓解。

“意大利将这样...僵持几个月，某种程度上说，这几乎是好件事，因为不可能做任何超乎常规的事情，从某种意义上来说，这给市场带来很大的安抚，”City Index市场分析师Ken Odeluga称。

菲亚特克莱斯勒(FCHA.MI)升5.7%，此前路透援引消息报导称，公司寻求拆分汽车零部件业务Magneti Marelli。

德国汽车制造商大众(VOWG_p.DE)、戴姆勒(DAIGn.DE)和宝马(BMWG.DE)均上涨，本周早些时候受贸易战忧虑拖累走低，此前美国总统特朗普提议对钢铝征收进口关税。

欧洲汽车类股升1.2%。

纸张和包装制造商Smurfit Kappa(SKG.I)跳升18%，此前公司拒绝了国际纸业(International Paper)(IP.N)的收购要约。Peers DS Smith (SMDS.L)和Mondi(MNDI.L)分别涨5.6%和2.3%。

一些股票发布业绩后继续大幅走低。

Just Eat(JE.L)急挫12.6%，此前公司称，2018年的增加支出计划将令核心利润减少。

临时电力供应商Aggreko(AGGK.L)下跌3.9%，此前发布全年利润下降11.8%。

英股富时指数.FTSE收高0.43%，德股DAX指数.GDAXI收升0.19%，法股CAC-40指数.FCHI收高0.06%。(完)