欧股收涨 因欧洲央行总裁讲话打压欧元

路透伦敦3月8日 - 欧洲股市周四收涨，受助于欧洲央行总裁德拉吉对通胀的谨慎言辞拖累欧元走低，另外，并购消息点燃部分个股的大行情。

泛欧STOXX 600指数收涨1.1%，欧元区STOXX 50指数也攀升1.1%。

尽管欧洲央行放弃了在必要时增加购债的承诺，但总裁德拉吉表示，政策仍将对经济发展”作出响应”，且通胀数据仍然低迷，重压欧元，使欧洲出口股受益。

“要看欧洲央行还要在退出宽松举措的大门口徘徊多久才会迈过这道门槛，欧元可能会进一步走软，”City Index的市场分析师Ken Odeluga说。

“这可能为欧洲股市提供进一步喘息的空间。”

并购消息再度带动个股大幅涨跌。

西班牙建筑商ACS(ACS.MC)急升8.7%，之前有报导称，该公司正在与意大利Atlantia(ATL.MI)磋商，分拆高速公路特许营运商Abertis (ABE.MC)，以避免竞购战。

Atlantia证实，正在与ACS就分拆Abertis事宜展开初步磋商。Atlantia攀升5.1%，Abertis急跌4%。

业绩重创部分个股。

法国超市营运商Casino(CASP.PA)下跌3.7%，之前公布的业绩令人失望。

路透报导，亚马逊(AMZN.O)正准备在Casino的主要市场巴西直接销售电子产品，这也重压其股价，一位交易商称。

英股富时指数.FTSE收高0.63%，德股DAX指数.GDAXI上涨0.9%，法股CAC-40指数.FCHI收高1.28%。(完)