欧股公用事业和汽车类股帮助欧股反转 业绩拖累Pandora下跌

路透伦敦8月8日 - 欧洲股市周二开盘下跌后转升，因公用事业、汽车和能源类股强劲上涨盖过了Pandora发布令人失望业绩后急挫带来的影响。投资者指出，第二季业绩期内企业业绩强劲。

泛欧STOXX 600指数升0.2%，蓝筹股指数涨0.4%，英股富时00指数.FTSE也涨0.2%，德国DAX指数.GDAXI升0.3%,法股CAC指数.FCHI升0.21%。

根据汤森路透数据，70%的MSCI明晟欧元区市场指数成份股公司发布了业绩，截至目前，季度利润按年增长17%。

“投资者应该对利润增长有信心，”BNP Paribas Investment Partners欧股负责人Andrew King称，“总的业绩增长水平非常非常高。”

大概51%的公司业绩超过预期，MSCI明晟欧洲市场指数成份股公司中有55%的公司业绩超过预期。

根据德意志银行策略师，大部分表现跑赢的公司为能源和金融类股，它们是驱动利润增长的关键。

珠宝制造商Pandora(PNDORA.CO)急挫14%，因第二季业绩弱于预期。

Paddy Power Betfair(PPB.L)和InterContinental Hotels Group (IHG.L)拖累欧洲旅游休闲类股下跌0.7%，成为跌幅最大类股。

芬兰轮胎制造商Nokian(NRE1V.HE)急升6.4%，录得九个月来的最佳单日表现，此前发布了好于预期的季度利润，因俄罗斯需求改善；公司还上调了业绩预估。

该股帮助汽车类股上涨0.5%。

法国农业信贷(CAGR.PA)跳升2.8%，为法国蓝筹股中涨幅最大股，提振欧洲银行股指数上涨。

根据汤森路透数据，大约67%的欧洲银行股第二季业绩符合或者超过分析师预期。(完)