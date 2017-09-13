欧股收于五周高位 因释然性反弹行情延续

路透伦敦9月12日 - 欧洲股市周二升至五周高位，延续了前日的释然性反弹行情，因对伊尔玛飓风和朝鲜核对峙的担忧缓解。

欧元区所有主要股市和大部分类股均收高，泛欧STOXX 600指数涨0.55%，尽管部分投资者质疑当前的市场水平是否可持续。

“股市反应是否过分乐观自满，或者这是基本面不错的迹象，这还是个问题，”荷兰安置银行写道。

金融股再次涨幅居前，银行股和金融服务类股分别升1.6%和1.1%。

保险股继周一跳升约2%后，今日再升0.8%。

大众汽车(VOWG_p.DE)涨1.9%，此前公司宣布投资200亿欧元开发零排放汽车，其它汽车制造商也上涨，Peugeot(PEUP.PA)在法国CAC 40指数.FCHI成份股中涨幅最大，升3.8%。

诺华制药(NOVN.S)涨1.3%，公司报告美国食品药物管理局(FDA)接受评估该公司生产的治疗血癌和类风湿性关节炎等免疫性疾病药物。

下跌股中，法国兽医医药公司Virbac(VIRB.PA)急挫16.3%，此前该公司下调全年财测。

英股富时100指数.FTSE收跌0.17%，德股DAX指数.GDAXI收高0.4%，法股CAC-40指数.FCHI上扬0.62%。(完)