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欧股收平 苹果新款iPhone推迟出货拖累供应商股价下挫
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#国际财经
2017年9月14日 / 凌晨12点00分 / 1 个月前

欧股收平 苹果新款iPhone推迟出货拖累供应商股价下挫

1 分钟阅读

路透伦敦9月13日 - 欧洲股市周三持稳，全球股市升势消退，苹果(AAPL.O)供应商股价受压，因新款iPhone出货日期较预期晚，令投资人失望。

泛欧STOXX 600指数收平，收复稍早失地，因油股和银行股上涨，抵消晶片股和矿业股下跌的影响。

给苹果提供晶片的生产商跌幅居前，AMS(AMS.S)重挫3.9%，戴乐格半导体(Dialog Semiconductor)(DLGS.DE)下滑1.6%，意法半导体(STM.MI)收高0.1%。

交易商表示，上述晶片股承压，是因苹果售价为999美元的新款iPhone X出货较预期晚，要到11月3日。价格偏高也可能影响中国等市场对该款手机的需求。

今年晶片股在欧洲科技股中表现最好，科技股领跑晶片股居功至伟。今年迄今，AMS股价暴涨了165%。

Richemont(CFR.S)下跌1.2%，尽管公布上半年销售强劲，拜亚洲奢侈品市场复苏所赐。瑞银分析师表示，零售增长放缓可能打压人气。

同业斯沃琪(UHR.S)也大跌3.9%，一些交易商指因市场担心苹果新款手表可能影响斯沃琪的市场份额。

英股富时100指数.FTSE收跌0.28%，德股DAX指数.GDAXI收高0.23%，法股CAC-40指数.FCHI上涨0.17%。(完)

编译 李军; 审校 刘静

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