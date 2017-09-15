欧股触及五周高位 受能源股和零售股推动

路透米兰/伦敦9月14日 - 欧洲股市周四升至五周高位，受助于能源股和零售类股的上涨，美国通胀数据强于预期，也扶助提振高美元敞口公司的股价。

泛欧STOXX 600指数逆转早盘跌势，升0.1%，创8月9日以来最高收盘水准。

油价走高，提振油气股升0.9%，零售类股上扬，录得五个月来的最大单日升幅，此前英国Next(NXT.L)上调业绩预估，给受到困扰的零售业带来安抚。

英股FTSE指数.FTSE下跌1.14%，受英镑大涨拖累，此前英国央行称可能在未来几个月内升息。

投资者一直对央行收紧政策对股市造成的冲击紧张不安，法国兴业银行策略师周四将他们的股市资产配置下调至中性。

“只要利率和债券收益率处于低位，股市估值就能保持，但如果它们开始上涨，将给股市带来压力，”Tavistock Wealth首席投资官Christopher Peel称。

德国股市DAX指数.GDAXI下跌0.1%。法股CAC-40指数.FCHI上涨0.15%。

美国发布强于预期的通胀数据后，欧洲股市转跌为升，因提振了汽车类股.SXAP等与美元关联度较高的股票。

摩根大通和高盛策略师曾表示，高美元敞口欧洲股票被严重超卖和估值过低，美元小升可能会大幅提振它们的股价。

英国服装零售商Next(NXT.L)在STOXX成份股中涨幅最大，急升13%，此前公司上调全年销售和利润目标。

慕尼黑再保(MUVGn.DE)微升0.1%，投资者未理会公司可能无法达到今年利润目标的消息，因哈维和伊尔玛飓风给公司带来损失。(完)