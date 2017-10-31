欧股守在五个月高位 10月涨幅达1.8%

路透伦敦10月31日 - 欧洲股市周二持于五个月高位，因第三季数据提振了对股市具有韧性的信心。10月欧股升幅达1.8%，为连续第二个月上涨。

泛欧STOXX 600指数收升0.4%，大部分股市和板块上涨，因最新发布的数据显示，上季欧元区经济增速快于预期，失业率降至近九年低位。

“今天上午的欧元区数据给欧元区股市小幅上涨提供了基础，”IG首席市场分析师Chris Beauchamp评论道。他还指出，因德国股市适逢银行假日休市，“有种投资者在走过场的感觉”。

西班牙股市IBEX指数.IBEX录得5月以来的最大月度升幅，今日涨0.7%，此前被罢黜的加泰罗尼亚地区领袖普伊格蒙特同意西班牙中央政府为结束地区要求独立产生的危机而召集的提前大选。

股市盘初得到提振，因石油巨头BP(BP.L)跳升逾3%，至2014年7月以来最高股价，此前公司发布第三季利润超过预期，且宣布购票回购计划。

“我们原预计2018年的某个时间会开始这样做，今天的宣布是个大惊喜，”瑞银分析师在一份公告中称。BP股价收盘涨1.7%，能源股指数升0.8%。

廉价航空公司Ryanair(RYA.I)业绩也受到欢迎，股价升6.9%，此前公司维持全年获利指引，尽管由于航班取消事件导致出现公共关系危机。

英股富时指数.FTSE收升0.07%，法股CAC-40指数.FCHI收涨0.18%。(完)